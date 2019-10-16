Україна вийшла на Євро-2020, переписавши історію, ювілей Роналду, провал динамівців – головне в 7 і 8 турах відбору

"Футбол 24" виділяє головні моменти 7-го та 8-го турів кваліфікації Євро-2020. Збірна України гарантувала собі участь у чемпіонаті Європи, який пройде з 12 червня по 12 липня у 12-ти містах Європи.

6 команд кваліфікувалися у фінальну частину – Україна серед них

За підcумками жовтневих турів кваліфікації визначилися одразу 6 команд, які наступного літа гратимуть у фінальній частині чемпіонату Європи-2020. Збірна Бельгії першою оформила вихід на континентальний форум, а згодом до неї приєдналися Польща, Італія, Україна, Іспанія та Росія. Таким чином склад учасників Євро визначений вже на чверть – в турнірі, як і 4 роки тому, візьмуть участь 24 команди.

При цьому саме в нашої збірної була чи не найскладніша група відбору серед усіх команд, які вже кваліфікувалися на Євро. Чинний чемпіон Європи Португалія та традиційно міцна Сербія з багатомільйонними зірками у складі (Йовіч, Мілінковіч-Савіч, Матіч та інші) не змогли скласти конкуренції команді Шевченка.

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Що ж, Україна ще 5 збірних можуть зітхнути спокійніше перед завершальними поєдинками відбору – турнірної мотивації вже немає, але це не означає, що потрібно розслаблятися. Боротися є за що – як мінімум за кращий посів при жеребкуванні фінальної частини чемпіонату Європи-2020. До слова, збірна України дізнається своїх суперників 30 листопада 2019 року – до жеребкування, яке пройде в Бухаресті, залишилося якихось півтора місяця.

Оновлена Італія пережила зміну поколінь

Після невиходу на ЧС-2018 рятувати престиж Італії взявся Роберто Манчіні. Провал у плей-офф Мундіалю яскраво підкреслив необхідність змін у "Скуадрі адзуррі", для якої неучасть у чемпіонаті світу стала без перебільшення трагедією.

Безумовно, Манчіні допомогла доволі легка група кваліфікації – суперниками Італії стали Фінляндія, Боснія, Вірменія, Греція та Ліхтенштейн. Тренер отримав можливість поступово вводити у склад нових виконавців на заміну зірковим ветеранам. Джанлуїджі Доннарумма, Федеріко К'єза, Федеріко Бернардескі, Ніколо Барелла, Лоренцо Пеллегріні, Стефано Сенсі – всі вони, по суті, стали невід'ємною частиною оновленої збірної Італії саме за останні 2 роки. А ще є Джанлука Манчіні, Ніколо Дзаньйоло та Мойзе Кін – безумовно, майбутнє "Скуадри Адзурри".

З провалу у минулій кваліфікації зроблені висновки – Італія достроково кваліфікувалася у фінальну частину Євро-2020. Після 8-ми турів команда Манчіні набрала максимальні 24 очки, пропустивши у власні ворота лише 3 м'ячі. Більше того – збірна Італії виграла всі поєдинки у 2019 році та повторила власний рекорд, який тримався 81 рік (9 перемог поспіль). Востаннє "Скуадра адзурра" пішла з поля без перемоги ще 17 листопада 2018 року в поєдинку з Португалією (0:0).

Невдачі представників УПЛ та провал динамівців

Одразу декілька гравців, які виступають в чемпіонаті України, взяли участь в матчах за свої національні збірні – найбільше представників делегувало київське Динамо.

Нападник "біло-синіх" Жерсон Родрігес не допоміг Люксембургу уникнути розгрому від Португалії – поразка 0:3, а в пасиві динамівця лише жовта картка. В товариському матчі проти Данії (0:4) Родрігес знову отримав жовту, а на полі у стартовому складі вийшов ще й захисник Карпат Марвін Мартінс, який відіграв 73 хвилини.

Тамаш Кадар відіграв за Угорщину лише 45 хвилин проти Хорватії. Дві жахливі помилки захисника Динамо призвели до пропущених м'ячів, внаслідок чого на другий тайм Кадар вже не вийшов. Як і не потрапив до заявки на гру з Азербайджаном.

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Беньямін Вербіч та його Словенія теж не вразили. Балканці двічі поступилися – Північній Македонії та Австрії, а динамівець в обох поєдинках був замінений та став найгіршим у складі своєї збірної.

Серед представників Динамо можна порадіти лише за Томаша Кендзьору, який у складі збірної Польщі кваліфікувався у фінальну частину Євро-2020. Захисник повністю відіграв матч проти Латвії (3:0), а в поєдинку з Північною Македонією на поле не вийшов. До слова, у складі Латвії проти поляків весь матч відіграв захисник Олександрії Каспарс Дубра.

Вінгер Шахтаря Манор Соломон відіграв всі 90 хвилин у програному Ізраїлем матчі з Австрією. Захисник "гірників" Давид Хочолава вийшов проти Гібралтара (3:2) та отримав жовту картку. В попередньому поєдинку проти Ірландії (0:0) грузин так і не з'явився на полі.

Відомий український тренер Семен Альтман та його збірна Молдови зазнали двох поразок – від Андорри (0:1) та Албанії (0:4). Молдова замикає турнірну таблицю групи, а український наставник не прийшов на прес-конференцію після матчу з Албанією – тепер його майбутнє на посаді головного тренера збірної опинилось під величезним питанням.

Серед представників УПЛ, який виступають за інші збірні, участь у Євро-2020 гарантувала лише Польща Томаша Кендзьори. Люксембург, Латвія та Грузія вже точно не вийдуть на чемпіонат через відбір (останні мають запасний варіант у вигляді плей-офф Ліги націй). Угорщина, Ізраїль та Словенія ще зберігають певні шанси на кваліфікацію.

Групи смерті – момент істини для Північної Ірландії

Перед останніми турами відбору найбільша інтрига спостерігається в групах С та D. У першому квінтеті лідирують Німеччина та Нідерланди (по 15 очок), на 3 пункти менше в Північної Ірландії. Ситуація могла бути іншою, але британці на останніх хвилинах втратили очки в Нідерландах та поставили себе на межу катастрофи.

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В останніх двох турах північноірландці гратимуть саме проти головних конкурентів, яким програли перші поєдинки. Таким чином британці зобов'язані перемагати обох грандів європейського футболу з різницею щонайменше у 2 м'ячі.

Не менш цікава ситуація в групі D. Ірландія, Данія та Швейцарія зберігають шанси кваліфікуватися на Євро-2020. Наразі найкраща ситуація в Данії, яка набрала однакову кількість очок з ірландцями (по 12), але зіграла на матч менше. Швейцарці мають на 1 пункт менше, але в них є і запасний варіант на випадок невдачі у відборі – плей-офф Ліги націй. Крім того, в заключних турах Швейцарія гратиме з аутсайдерами – Грузією та Гібралтаром.

Сумний ювілей Роналду

Кріштіану Роналду забив 700-й гол в кар'єрі – це сталося у знаковому для нас матчі з Україною на НСК Олімпійський. Португалець реалізував пенальті та подарував своїй збірній надію, але, на щастя, Україна змогла вистояти та першою в групі B оформила вихід на чемпіонат Європи-2020.

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На 700 голів Роналду знадобилося 973 поєдинки. Він став 6-м гравцем в історії футболу, який зумів досягти такого показника. Як зазначив сам Кріштіану після гри в Києві, він не шукає рекордів, вони самі його знаходять. Нападник відзначив, що не переймається цим досягненням, адже його збірна програла важливий поєдинок.

Що ж, Україна залишила ще один слід слід в кар'єрі Кріштіану, який, на відміну від команди Андрія Шевченка, ще не гарантував собі поїздку на Євро.

Збірна України – герої нації

Безумовно, цей матеріал був би неповним без окремого пункту, присвяченому збірній України. Наша команда вперше в своїй історії кваліфікувалася на чемпіонат Європи, оминувши кваліфікацію. Крім того, "синьо-жовті" все ще не зазнали жодної поразки в поточному євровідборі та загалом у 2018 році. Збірна України пропустила лише 2 голи – це друга найкраща оборона серед усіх команд Європи. Лише Бельгія, яка є лідером рейтингу ФІФА, має у своєму пасиві тільки 1 пропущений м'яч.

Команда під керівництвом Андрія Шевченка не лише навчилася брати "свої" очки в матчах проти аутсайдерів. "Синьо-жовті" після 3 очок в матчі з Литвою здолали чинного чемпіона Європи на чолі з великим Кріштіану Роналду, подарувавши свято всій країні. Ми вперше достроково вийшли на чемпіонат Європи, на якому зіграємо втретє поспіль.

Гравці та тренерський штаб збірної України подарували всім нам неймовірні емоції, за які, безумовно, варті безмежної вдячності. На черзі нова ціль – дебютний в історії вихід з групи фінальної частини чемпіонату Європи влітку 2020-го!

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