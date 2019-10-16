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Маліновський потрапив у збірну УЄФА за підсумками тижня відбору до Євро-2020

18:42 11989 Читать на русском
Маліновський потрапив у збірну УЄФА за підсумками тижня відбору до Євро-2020
Руслан Маліновський / Фото УАФ

Руслан Маліновський всіма можливими способами доводить Аталанті, що заслуговує на постійне місце у стартовому складі.

29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський
 
29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський

УЄФА оголосив збірну найкращих гравців тижня за підсумками останніх матчів кваліфікації до Євро-2020. У списку знайшлось місце і хавбеку збірної України Руслану Маліновському.

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За тиждень команда Андрія Шевченка обіграла Литву (2:0) та Португалію (2:1). Півзахисник Аталанти взяв участь в обох поєдинках, а в першій зустрічі навіть зумів відзначитись дублем.

В поточному сезоні Серії А Руслан провів 6 матчів, з'являючись на полі переважно з лави запасних.

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