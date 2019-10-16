Італія повторила рекорд збірної, встановлений 81 рік тому

Національна збірна Італії повторила неймовірне досягнення, яке трималось більше вісімдесяти років і вже найближчим часом зможе його перевершити.

Матчем проти збірної Ліхтенштейну Італія повторила тріумф, що тримався майже 81 рік, повідомляє Opta. "Скуадра адзурра", під керівництвом Роберто Манчіні, виграла 9 матчів поспіль.

Ліхтенштейн – Італія – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Востаннє подібне ставалось більше вісімдесяти років тому, у сезоні-1938. Збірну тоді тренував легендарний Вітторіо Поццо, який двічі (1934 і 1938 рр.) приводив Італію до перемоги на чемпіонаті світу. Це до сьогодні залишається рекордом серед головних тренерів. До слова, у 1936 р. Поццо виграв зі збірною золото на Олімпіаді у Берліні.

Нагадаємо, в останньому матчі відбору Євро-2020 Італія на виїзді знищила Ліхтенштейн з рахунком 5:0. Після восьми турів збірна Італії впевнено посідає перше місце у групі з 24 очками. За нею йдуть Фінляндія – 15 очок та Боснія і Вірменія – по 10 очок. Ліхтенштейн замикає турнірну таблицю з активом у 2 пункти.

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