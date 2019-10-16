Мессі отримав рекордний "Золотий бутс" з рук своїх синів

Нападник Барселони Ліонель Мессі отримав "Золотий бутс", ставши найкращим бомбардиром в Європі сезону 2018/19.

Церемонія вручення "Золотого бутса" пройшла досить незвично – Мессі отримав нагороду із рук своїх синів Тьягу та Матео.

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"Дякую усім присутнім, особливо своїй родині. Хотів би відзначити Луїса та Жорді (Суарес та Альба, – прим. "Футбол 24"), які дуже допомогли завоювати цю нагороду. Без одноклубників я б не зміг цього зробити, це відзнака для усієї команди", – зазначив Мессі в коментарі Marca.

Варто зазначити, що нагорода стала для Ліонеля рекордною – вже шостою в колекції аргентинця. Мессі ставав найкращим бомбардиром європейських чемпіонатів також в сезонах 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 та 2017/2018. На рахунку Лео 36 голів у минулому чемпіонаті Іспанії.

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