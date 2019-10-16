Барселона – Реал: Ла Ліга пропонує перенести Ель Класіко в Мадрид через напружену ситуацію в Каталонії

Перше протистояння Барселони та Реала у сезоні 2019/20 може відбутись не на Камп Ноу, як планувалось раніше, а на Сантьяго Бернабеу.

Ла Ліга запропонувала клубам перенести очний матч 10 туру (26 жовтня) з Барселони у Мадрид, інформує AS.

Ракітіч пішки йшов із аеропорту Барселони через протести каталонських сепаратистів

Столиця Каталонії потерпає від масових протестів, які розпочалися після вироку Верховного суду Іспанії дев'ятьом місцевим чиновникам у справі про безлади та проведення "референдуму" про незалежність регіону. Місто перебуває в напруженні, вулиці переповненіі агресивно налаштованим людьми, що створює значну небезпеку під час проведення масових подій.

Керівники Ла Ліги сумніваються, що ситуація вирішиться у найближчі дні, тому хочуть перенести Ель Класіко в Мадрид. Відповідно, другий матч (1 березня) чемпіонату між "вершковими" і "блаугранас" прийматиме вже Барселона.

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