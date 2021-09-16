Головні новини 15 вересня: Шахтар зганьбився у Молдові, перемоги Реала і Ман Сіті, осічка ПСЖ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 15 вересня.
Динамо
"Усі тренери, що тримають його, камікадзе": чому Миколенко більше винен, ніж Гармаш, і хто в Динамо – вже не футболіст
"Чистесенький гол Динамо скасували": португальські ЗМІ та фанати – про переляк Бенфіки у Києві з порятунком VAR
Геометрія Бенфіки, крок уперед Динамо та неадекватний мешканець офсайду
Шахтар
Шериф впевнено розбив Шахтар у матчі 1 туру ЛЧ – гучний ляпас від Вернидуба, в якого знайшовся свій Крістіано
Шериф – Шахтар – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Післяматчева прес-конференція Роберто Де Дзербі – італієць розкритикував зіркового легіонера.
Ліга чемпіонів
Манчестер Сіті перестріляв Лейпциг: Зінченко помилявся і дав ляпаса, скажений бойовик із 9-ма голами
Реал на останніх хвилинах вирвав перемогу над Інтером на виїзді
Ліверпуль у яскравому матчі дотиснув Мілан – "россонері" дали бій на Енфілді, Салах реабілітувався за промах з пенальті
ПСЖ та Атлетіко стартували з нічиїх – асист Соболя і травма Мбаппе зіпсували свято Мессі та Неймара