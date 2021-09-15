Київське Динамо стартувало у Лізі чемпіонів з драматичної нічиєї на Олімпійському. Емоційна реакція відомих експертів після матчу Бенфікою – вже на "Футбол 24".

Клятий VAR "грабує" команду Луческу на останніх секундах гри. Усе справедливо, та гіркий присмак після скасованого гола Шапаренка все ж залишається. Динамо заколихало суперника обережним футболом, а потім смертельно вжалило – втрутилися технології... Не дивно, що у соцмережах "біло-синіх" більше хвалять, ніж критикують. Домашня нічия з потужною Бенфікою – далеко не найгірший результат. Уся боротьба ще попереду, тим паче жахлива Барса дарує надію на очки.

Скасований гол Шапаренка у відеоогляді матчу Динамо – Бенфіка

Журналіст і коментатор FootballHub Олександр Золотогорський вважає, що у моменті з офсайдом Гармаш міг би зіграти акуратніше. Колишній віце-президент Говерли Олександр Шуфрич не погоджується: "Більше винен Миколенко".

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