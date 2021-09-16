Главные новости 15 сентября: Шахтер опозорился в Молдове, победы Реала и Ман Сити, осечка ПСЖ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 15 сентября.
Динамо
"Все тренеры, что держат его, камикадзе": почему Миколенко больше виноват, чем Гармаш, и кто в Динамо – уже не футболист
"Чистейший гол Динамо отменили": португальские СМИ и фанаты – об испуге Бенфики в Киеве со спасением VAR
Геометрія Бенфіки, крок уперед Динамо та неадекватний мешканець офсайду
Шахтер
Шериф уверенно разбил Шахтер в матче 1 тура ЛЧ – громкая пощечина от Вернидуба, у которого нашелся свой Кристиано
Шериф – Шахтер – 2:0 – видео голов и обзор матча
Послематчевая пресс-конференция Роберто Де Дзерби – итальянец раскритиковал звездного легионера
Лига чемпионов
Ливерпуль в ярком матче дожал Милан – "россонери" дали бой на Энфилде, Салах реабилитировался за промах с пенальти
ПСЖ и Атлетико стартовали с ничьих – ассист Соболя и травма Мбаппе испортили праздник Месси и Неймара
Реал на последних минутах вырвал победу над Интером на выезде
Манчестер Сити перестрелял Лейпциг: Зинченко ошибался и дал пощечину, бешеный боевик с 9 голами