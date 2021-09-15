"У футболі можна завжди програти. Шахтар не зобов’язаний обігрувати Шериф на виїзді. Нам тотально не щастило, а супернику тотально щастило. Але ми однаково винні.

Шериф – Шахтар – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У Шахтарі є багато сильних футболістів, але ми досі не стали сильною командою. Не говоріть так. Можемо досягти цього в майбутньому. Сильна команда розуміє, як проводити невдалі матчі, як не пропускати такі голи, як ми сьогодні. У мене в розпорядженні багато талановитих молодих футболістів, які можуть сформувати хорошу команду через прогрес і важку роботу. Команда розуміє мої вимоги. Не все ідеально, але на початку сезону така ситуація нормальна.

Заміна Тете на Марлоса? Тете погано виглядав сьогодні, мені не подобалася його гра. Заміна Фернандо на Мудрика? Ця заміна була запланована ще до початку матчу, адже я знав, що Фернандо не витримає 90 хвилин", – заявив Де Дзербі на прес-конференції.

Шериф впевнено розбив Шахтар у матчі 1 туру ЛЧ – гучний ляпас від Вернидуба, в якого знайшовся свій Крістіано