Третя офіційна дуель команд в єврокубках. Матч, як і онлайн-трансляція Шериф – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 19:45. Раніше "гірники" зустрічалися з 19-разовим чемпіоном Молдови у кваліфікації Ліги чемпіонів. У 2003 році Шахтар під орудою Бернда Шустера переграв Шериф удома (2:0) і розійшовся миром (0:0) у гостях. Сьогодні про нічию думати вже не можна було, адже попереду чекають дуелі з Реалом та Інтером. Донецький клуб є одним із найбільш незручних для Юрія Вернидуба. Нинішній наставник Шерифа за 23 матчі проти Шахтаря зумів перемогти лише тричі, зазнавши 19 поразок.

Шериф – Шахтар: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Водночас у Молдові 55-річний український тренер переживає своєрідний пік кар'єри. Ще ніде Вернидуб не мав такої вражаючої статистики: 26 перемог і лише дві поразки за 32 матчі, 104 забиті голи проти 17 пропущених. Екс-керманич Зорі зумів привести Шериф до дебюту на груповій стадії Ліги чемпіонів. Це також прем'єра і для головного тренера "гірників" Роберто Де Дзербі, який раніше очолював скромніші клуби і не потрапляв до ЛЧ.

Шериф – Шахтар: відео гола – Адама Траоре шокував "гірників"

Обмін дуже невлучними ударами метрів з 30. У Шерифа спробував Аддо, у Шахтаря – Тете. Фернандо непогано заходив у штрафний, але віддав на Педрінью, який відверто завозився і втратив перспективну нагоду. Вернидуб намагається розкрити високу оборону Де Дзербі дальніми закиданнями своїх центрбеків та швидкими крайками. Гості пробують розхитувати масовану оборону швидкими переміщеннями м'яча з флангу на фланг.

WHAT. A. GOAL!



Adama Traore volleys debutants ahead ️

First ever Champions League goal for Sheriff #UCL pic.twitter.com/u8Yq7wadif — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2021

Справжнє божевілля на 16 хвилині. Тете бездарно привіз контратаку на чужій половині. Крістіано Сілва стрімко продерся лівим флангом і подав. Матвієнко став далеко не першим з "гірників", хто впав на рівному місці. Адама Траоре (не плутати з іспанцем з Вулверхемптона) з льоту прошив Пятова, який не дуже впевнено виставив руки – снаряд летів сильно, але ж прямо в капітана Шахтаря! Спроба загострення дальнім пасом Майкона на Фернандо завершилася перехопленням і ще однією контрою. Тут уже удару забракло потужності.

Просто возить команда Вернидуба. Поки Шахтар катає вату, збірна легіонерів з Тирасполя спокійно проводить контрвипад за контрвипадом. Усі завершуються небезпечними ударами. Жахливі "гірники" у перші 25 хвилин: 2:7 за ударами поступаються, хоча тримають м'яч 76% часу. Жодного натяку на моменти гостей, лідерів атаки яких розумно і щільно перекривають суперники. Важко без Соломона, Фернандо – це не зовсім те. І все таки бразилець красень. Спочатку відборовся на своїй половині, а потім ідеальним пасом знайшов у штрафному Траоре. Атанасіадіс, на відміну від Пятова, даремно не присідав і круглого потягнув.

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Серія перспективних кутових Шахтаря, це вже ближче до якогось сенсу, але все ще далеко до того, щоб зрівняти. Скільки ж падають гравці обидвох команд. Це шанс – як привезти собі неприємності, так і підловити суперника. Айтекін свистить, пора йти на перерву. Атакувальний хавбек збірної Люксембургу Себастьєн Тілль за якихось 25 хвилин створив 4 гольові моменти. Стільки гостроти не зумів принести жоден інший гравець у перший день ЛЧ. Марлос замінив Тете уже у перерві. Справедливо.

Вихід Марлоса значно загострив гру. Моменти мали Педрінью, Марлон, Фернандо. Сам Марлос теж не переграв голкіпера. А забили господарі. Янсане замінив Коловоса, який зазнав пошкодження, і покарав провальний центр захисту Шахтаря вдруге. Той Крістіано знову пройшов і видав цукерковий пас під розстріл. Де гуляв Додо і що таке підстраховка у виконанні "гірників"? Риторичних запитань нині багато. Схоже, Де Дзербі зовсім не підготувався до такого футболу Вернидуба або відверто недооцінив свого візаві. Мудрик і Патрік замість Фернандо та Антоніо на 67-й.

Стабільно розриває Шериф на контратаках. Траоре з рикошетом від захисника ледь не закинув третій снаряд у ворота. Мудрика кинули у прорив, але Михайло заробив лише кутовий. Молодий українець так прийняв м'яч біля чужого штрафного, що організував швидкий випад на свої ворота. Шериф вибігав з перевагою 4 на 2, Пятов парирував удар Кастаньєди, а Марлос підстрахував на добиванні – інакше бути б 3:0.

З 21 удару "аж" 4 у площину воріт Атанасіадіса. Шериф з 11 спроб витиснув 4 влучання. У команд рівна кількість пострілів з меж штрафного (по 7). Вся атакувальна гра Шахтаря на фініші зустрічі зводиться до стандартів і безглуздих навісів – ким вони там збираються верхову боротьбу вигравати у гренадерів Вернидуба? Шалені розриви між лініями Шахтаря у кінцівці. Відсутність характеру і бажання щось змінювати. Тут скільки не додавай хвилин, усе буде мало. Шериф здобуває цілком заслужену перемогу.