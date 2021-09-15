Група А

Брюгге – ПСЖ – початок о 22:00

Манчестер Сіті – РБ Лейпциг – початок о 22:00

Група В

Ліверпуль – Мілан – початок о 22:00

Атлетіко – Порту – початок о 22:00

Група С

Спортінг – Аякс – початок о 22:00

Бешикташ – Борусія Д – 1:2

Голи: Монтеро, 90+4 – Беллінгем, 20, Холанд, 45+3

Бешикташ на перших хвилинах дав надію своїм уболівальникам на щонайменше рівну гру. П'яніч класно вирізав передачу на метрів 40, а Батшуаї потужно пробив – голкіпер потягнув. "Орли" намагалися розвинути свій успіх, але Борусія увімкнула інтенсивний пресинг, який доволі швидко дав плоди. Хуммельс та Меньє вивели на удар Беллінгема, а той без проблем поцілив у ближній кут.

Відзначимо, що юний англієць забив останній гол Борусії в минулій ЛЧ, і перший – у нинішній. Зрештою, цього Беллінгему виявилося недостатньо, тому він перед свистком на перерву організував гол для Холанда. Другий тайм теж був доволі інтенсивним. Моменти з'являлися біля обох воріт. Варто відзначити Холанда, який встигав і у атаці, і в обороні врятував після низки подач з кутового. Вже у компенсований час Бешикташ відіграв один м'яч. П'яніч подав зі штрафного, а Монтеро замкнув. Часу на щось більше просто не залишилося.