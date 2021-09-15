Команди подарували гольовий фестиваль вже у першому таймі. Хоча спочатку в центрі уваги опинився Зінченко, який вперше у сезоні вийшов у старті Ман Сіті. Українець відмахнувся від Ольмо, влучивши йому прямісінько в обличчя – жовта картка і небезпечний штрафний на користь РБ.

Господарі по-справжньому увімкнулися в атаку на 16-ій хвилині. Марез класно вирізав на дальню стійку, де Гріліша на мить випередив Мукієле. Подача кутового – і Аке з лічених метрів розстрілює Гулачі ударом головою (1:0). "Блакитні" продовжили ударну десятихвилинку. Небезпечно пробивав Марез, перспективні подачі виконував де Брюйне. Після однієї з них Мукієле дуже незграбно намагався головою скинути м’яч своєму голкіперу, але лише спіймав його на протиході – 2:0. Трагікомедія!

Попри шок, Лейпциг не виглядав приреченим. Німці вирівняли гру і провели кілька хороших атак. Одну з них результативно завершив Андре Сілва, але з офсайду – Зінченко вчасно пригальмував, піймавши суперника у пастку.

На 42-ій хвилині зусилля РБ таки увінчалися голом. Форсберг класно подав на Мукієле, якого проспав саме Зіна. Той скинув головою на Нкунку, а Крістофер також головою переправив у сітку. Останнє слово залишилося за Сіті. На останній хвилині тайму Клостерман торкнувся рукою м’яча після удару Торреса. VAR, пенальті. Марез із позначки поцілив прямісінько в "дев’ятку".

Другий тайм розпочався із шоку для господарів. РБ розігнав швидку атаку попри те, що в центрі поля лежав де Брюйне, Ольмо м’яко подав на голову Нкунку, а той оформив дубль – 3:2. Сіті помітно занервував, але лише хвилин 5. А потім Гріліш здійснив рейд із глибини лівого флангу і ефектно закрутив у дальній кут – 4:2. Оце так дебют Джека у Лізі чемпіонів!

Але божевільний вечір тільки набирав обертів. Після серії замін знову нагадав про себе Нкунку. Зінченко напару з Аке прогавили його вривання під розрізну передачу. Потужний удар у дальній кут – інтрига вкотре жива. І вкотре – лише на кілька хвилин. Тому що Канселу відповів потужною гарматою з-за меж штрафного майданчика – 5:3. Остаточно ж Лейпциг впав після вилучення Анхеліньо (друга жовта). Свіжому Жезусу не склало труднощів забити із двох метрів ще й шостий гол.

Шериф впевнено розбив Шахтар у матчі 1 туру ЛЧ – гучний ляпас від Вернидуба, в якого знайшовся свій Крістіано