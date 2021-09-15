В рамках поєдинку 1-го туру групового етапу ЛЧ Інтер зазнав поразки від Реала на Сан Сіро. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Інтер і Реал зустрічалися рік тому в одній групі. Тоді мадридці виявились сильнішими, перестрілявши міланців вдома (3:2) й здобувши виїзну перемогу (2:0), тож у "нерадзуррі" був наточений зуб на "бланкос". Крім того, після ганебного вильоту з ЛЧ рік тому вболівальники вимагали переконливіших виступів у головному клубному турнірі. Словом, шукати якусь особливу мотивацію на Мадрид підопічним Сімоне Індзагі не доводилося.

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Інтер одразу захопив ініціативу, створивши кілька шикарних моментів на старті зустрічі. Зокрема, вже на 6-й хвилині Мартінес увірвався на правий край карного майданчика й пробив в руки Куртуа, а на 10-й біля воріт "бланкос" стало по-справжньому гаряче. Джеко отримав передачу від Лаутаро й вистрілив з гострого кута під дальню стійку, Куртуа парирував ногою, а Шкріньяр зіграв на добиванні – Алаба накрив удар! Подальшу подачу з кутового замкнув все той же Шкріньяр. Над поперечиною! Ще за дві хвилини Перішіч спробував пробити бісіклетою, але вийшло невдало.

Реал огризнувся лонгшотом Каземіро повз ліву стійку та прострілом із замиканням Бензема (Де Врей заблокував його), однак на 20-й хвилині гостям знову довелося хапатися за голову – це Лаутаро Мартінес пробив головою метрів з семи після подачі від Перішіча. Куртуа витягнув м'яч з-під лівої штанги. Після цього господарі провели ще кілька швидких контратак без гострого завершення.

В середині першого тайму гра дещо заспокоїлася, але перед перервою команди понесло. Так, на 37-й хвилині рахунок ледь не відкрив Мілітао, який після навісу з кутового завдав удару головою – м'яч пройшов повз дальню дев'ятку. Інтер відповів одразу трьома гольовими нагодами: на 38-й Лаутаро підрізав подачу Барелли в лівий нижній кут, на 39-й Брозовіч бахнув з лінії штрафного у правий, а на 43-й Джеко отримав скидку в центр штрафного, потужно пробивши – Мартінесу і Марцело трішечки забракло точності, а от у випадку з Едіном врятував черговий сейв Куртуа.

У підсумку, при шаленій перевазі "нерадзуррі" футболісти відправились відпочивати за нулів на табло. Другий же тайм розпочався незадовільно для міланців – Реал перехопив ініціативу, організувавши кілька небезпечних підходів до воріт Хандановіча. Напруга стояла неймовірна, але моментів у "вершкових" в перші 10 хвилині не виникало.

Ба більше: на 55-й вони ледь не пропустили внаслідок подачі з кутового на голову Джеко – Куртуа парирував його удар головою. Одразу за цим Сімоне Індзагі провів заміни, кинувши у бій Дюмфріса й Дімарко замість Перішіча та Дарміана.

Втім, вже на 57-й мадридці могли покарати Інтер за марнотратство потужним ударом Карвахаля з правого краю карного майданчика під поперечину. Тепер вже Хандановічу довелося рятувати міланців. Тим не менш, картина зустрічі не змінилася.

В середині тайму Реал продовжував діяти активніше, Інтер і надалі гостро контратакував, а динамічна гра на зустрічних курсах з небезпечними кросами та вриваннями у карний майданчик не тішила фанатів моментами. Тренери намагалися розворушити атаку замінами – Індзагі кинув у бій Відаля та Корреа, а Анчелотті випустив Родріго.

На 79-й хвилині Реал отримав можливість відкрити рахунок зусиллями Бензема, якому вдалося замкнути навіс від Вальверде. Міланців врятував сейв Хандановіча та офсайд. Одразу після цього Карло Анчелотті додав до атаки Камавінгу, а Сімоне Індзагі почав зміцнювати опорну зону – на поле вийшов Весіно. Італійці не просто так провели такий хід – в ендшпілі зустрічі у мадридців залишилось побільше сил. Інтер почав дуже швидко підсідати.

Кілька непоганих атак наприкінці матчу завершились заблокованими ударами "вершкових" та виносами у виконанні господарів. Здавалося, що голів вболівальники так і не побачать, однак на 89-й хвилині Інтер спіткала катастрофа: Вальверде виконав закидушку в штрафний на Камавінгу, той з ходу прострілив на Родріго, а бразилець у дотик пробив в дальній кут – 0:1! Реал таки вийшов вперед.

На останніх секундах рятувати нічию пішов і Хандановіч, який намагався замкнути подачу зі стандарту, але міланці провалили цю спробу. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу мадридців.

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