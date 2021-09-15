Динамо та Бенфіка дебютували у груповому етапі Ліги чемпіонів 2021/22 з сухої нічиєї у Києві. Реакцію португальських ЗМІ читайте на "Футбол 24".

A Bola: Дебют з гірко-солодким присмаком

Інтернет-версія найпопулярнішої спортивної газети Португалії традиційно обмежилася сухим звітом. "Орли" переважали протягом усього матчу, Роман Яремчук міг відкривати рахунок перед перервою, але не забив з близької відстані. Та найбільші емоції подарував компенсований час. Шапаренко спочатку влучив у поперечку, а згодом все ж замкнув передачу зліва, проте втрутився VAR. Автор результативної передачі заліз у офсайд. На щастя, для Бенфіки усе завершилося легким переляком. Команда Жезуша більше втрачає, ніж здобуває. Гірко-солодкий дебют в ЛЧ".

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Значно цікавіше було у коментарях читачів A Bola за мотивами київського протистояння. Чимало фанів вважають нічию на Олімпійському особистим провалом Жорже Жезуша. Перші заклики до зміни тренера, звісно ж, не забарились. Хоча сам 67-річний фахівець не робить трагедії: "Ми здобули очко, це ж Ліга чемпіонів".

olijordislb: Гра у Києві мала стратегічне значення для Бенфіки. Це була перевірка амбіцій "орлів" на груповому етапі. Руй Кошта повинен оцінити роботу Жезуша і з'ясувати, чи є він найкращим рішенням для клубу як у фінансовому, так і в спортивному плані. Команда може і повинна грати у кращий футбол.

aguilaroja: Бенфіка явно переважає Динамо, яке грало, наче маленька команда. Я не думаю, що в Лісабоні історія повториться. Найважливіше: 10 матчів, 8 перемог та 2 нічиї... Решта – фігня!

grangeon: Вони завжди будуть перемагати лише на власній вулиці. У Європі їх неодмінно шокують. І це після того, як клуб витратив 200 мільйонів за 2 останні роки. Аби нічого не виграти. Проте, гравці Бенфіки – дуже хороші, звісно ж...

Guess: Влаходімос знову рятує Бенфіку. Звісно, без прихильного до "орлів" рефері теж не обійшлося. Він скасував чистесенький, повторюся, чистесенький гол Динамо.

Record: Божевільний фінал у Києві

Ще одне авторитетне видання пише про фарт гостей на останніх хвилинах. Мовляв, після такої кінцівки потрібно тішитись навіть нічиєю. "Який же переляк! Бенфіка домінувала 90 хвилин і була небезпечнішою командою, ніж Динамо, проте завершували гості з серцем у п'ятах. Не скориставшись явною перевагою, "орли" пропустили гол уже в компенсований час. Команду Жезуша врятував VAR, який зафіксував офсайд у Гармаша. Своєчасне втручання технологій дозволило Бенфіці уникнути поразки. На останніх хвилинах було гаряче. Божевільний фінал у Києві", – зазначає Record.

Mais Futebol: VAR рятує кращу команду

"Бенфіка" повертається додому з одним очком після нічиєї в Києві. Підопічні Жезуша були кращими за чемпіонів України, але не зуміли скористатися тими мізерними шансами біля воріт Бойка. Ба більше, "орли" перебували за крок від тотального фіаско. Перед вердиктом VAR довелося добряче понервувати. Динамо скористалося загальною апатією гостей на завершальному відрізку – заміни Жезуша не працювали. Протягом кількох хвилин українці створили три чудові моменти, Шапаренко вже святкував, але зрештою гол було скасовано. Бенфіка видихнула з полегшенням.

Зустріч найдосвідченіших наставників Ліги чемпіонів перетворилася на запеклу тактичну битву. Не дивно, що володіння м'ячем у Бенфіки складало 67%. Динамо діяло від суперника, перекривши позаду майже усі зони. Більшість атак "орлів" захлиналися перед штрафним майданчиком господарів поля. Настільки закритий футбол вимагав творчого мислення, і Рафа Сілва кілька разів підтвердив свою чудову форму. Проте цього виявилося недостатньо. За весь перший тайм Бенфіка лише раз влучила у рамку. Яремчуку зовсім трохи не пощастило.

Київське Динамо, здавалося, не збирається ризикувати ні на дюйм. Постава, що не відповідає виступу в українській лізі: 7 матчів, 6 перемог, одна нічия, 22 забиті м'ячі і лише два пропущені, обидва вдома. Однак, коли Бенфіка вже змирилася з нічиєю, українці повірили у перемогу. Якби не Влаходімос і VAR, лісабонці залишилися б з порожніми руками".

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