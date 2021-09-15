Шериф – Шахтар: відео гола – Адама Траоре шокував "гірників"
20:07 - Читать на русском
Шахтар зустрічається з Шерифом Вернидуба у 1-му турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Шериф – Шахтар на Футбол 24.
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Шахтар розпочав боротьбу в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів матчем у Молдові проти тираспольського Шерифа.
Шериф – Шахтар: онлайн-трансляція матчу ЛЧ
Рахунок вдалося відкрити вже на 16-й хвилині. Зробили це господарі – Кріштіану промчав лівим флангом і подав у штрафний, де Адама Траоре потужно увігнав м'яч у сітку над Пятовим.
Шериф – Шахтар: відео гола Адама Траоре:
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