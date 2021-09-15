Легендарна зустріч

Мілан та Ліверпуль... Жодних сумнівів, коли ви бачите ці два слова в одному реченні, перша асоціація – легендарний фінал Ліги чемпіонів у Стамбулі. Минуло вже 16 років, а ту гру досі обговорюють та аналізують, намагаючись знайти раціональне пояснення тому, що сталося. Ось і напередодні низка видань випустила інтерв'ю з героями тієї зустрічі. Зокрема, Ернан Креспо (автор дубля) бідкався, що у більшості гравців "россонері" була можливість помститися у Афінах, а у нього – ні. Аргентинець уже повернувся в Челсі.

Шериф впевнено розбив Шахтар у матчі 1 туру ЛЧ – гучний ляпас від Вернидуба, в якого знайшовся свій Крістіано

Важко повірити, але ці два фінали до сьогоднішнього дня залишалися єдиними очними зустрічами команд у офіційних матчах. Щоправда, ще парочка була в рамках Міжнародного кубка чемпіонів – обидві зустрічі Ліверпуль виграв з рахунком 2:0. Звісно, мерсисайдці були фаворитами і цього вечора. Команда Юргена Клоппа виграла турнір у 2019-му, але наступні два розіграші не змогла пройти далі чвертьфіналу. Причинами в обох випадках були травми лідерів, з якими вже вдалося розібратися. Справді бракує хіба Елліота та Фірміно, але їх є ким замінити без втрати якості.

Водночас Мілан не будує особливих ілюзій щодо цьогорічної Ліги чемпіонів. Річ навіть не у складній групі. Лише 8 гравців "россонері" мали досвід гри у цьому турнірі. У Стефано Піолі молода і спрагла команда, головне завдання якої – набратися досвіду. Зрештою, італійці 7 років взагалі не грали в ЛЧ. У березні 2014-го "червоно-чорні" розгромно поступилися майбутньому фіналісту – мадридському Атлетіко. Далі був період хаосу, який затягнувся на 2745 днів. Зараз у складі немає жодного гравця з тієї команди, жоден не грає на високому рівні, більшість взагалі вже попрощалася з футболом.

Стартовий склад Мілана на матч проти Атлетіко 11 03 2014



Ось уже кілька років у Мілана все гаразд із менеджментом. Газідіс та Мальдіні розбираються з боргами, а Монкада й Массара шукають перспективних футболістів. Акцент на останньому, адже клуб поки не може витрачати багато на трансфери і навіть зарплати. Саме тому влітку пішли вільними агентами Доннарумма й Чалханоглу. Однак Мілан не став слабшим. Літні новачки дали те, чого бракувало найбільше – глибину складу. Відтак, сьогодні навіть відсутність Ібрагімовіча ніхто не вважав критичною, бо тепер є Жиру. Ліга чемпіонів для цього Мілана – просто винагорода за старання у минулому сезоні. Жодного тиску та завищених очікувань. Іноді це навіть стає перевагою.

Вогняний перший тайм

Стартові хвилини дали відчути "россонері", на скільки вищого рівня готовності вимагає Ліга чемпіонів. Господарі Енфілда буквально затиснули суперника поблизу їхнього штрафного і методично розхитували оборону. Мілан був явно не готовий до такого інтенсивного пресингу, а також підключень флангових захисників. Такий хаос аж ніяк не сприяє надійності. Відтак, швидкий гол виглядав цілком закономірно.

Реал на останніх хвилинах вирвав перемогу над Інтером на виїзді

Александр-Арнольд рвонув напівфлангом, а Леау проспав цей маневр. Англієць пробивав (можливо, навіть прострілював на дальню стійку) із гострого кута. Томорі спробував заблокувати, але лише допоміг спрямувати м'яч у сітку. Через якихось п'ять хвилини Ліверпуль мав розкішний шанс збільшити перевагу. Робертсон заробив пенальті. До позначки підійшов Салах, але Меньян впорався і з ударом єгиптянина, і з подальшим добиванням.

Ближче до середини першого тайму Мілан нарешті адаптувався. Або ж це Ліверпуль дещо зменшив оберти. Зрештою, "россонері" справді почали більше тримати м'яч, але з атакою все ще були величезні проблеми. Господарі завбачливо тримали суперника подалі від власних воріт – переважно не пускаючи далі за середину поля. Лише під кінець тайму гості почали регулярно знаходити шлях до володінь Аліссона. Цього вистачило. Спочатку Діас та Леау вивели на удар Ребіча – Анте зрівняв. А через дві хвилини вже хорват викотив під удар Ернандесу. М'яч зупинився у сантиметрах від лінії воріт, куди його добив Діас.

Перемога на класі

На початку другої половини Мілан спробував продовжити, розпочате до перерви. "Россонері" навіть забили. Кьяер замкнув простріл після дотепного розіграшу кутового, але Ернандес, який асистував, перед тим заліз у офсайд. А от Ліверпуль відповів за усіма правилами. Беннасер не встиг накрити Фабінью, а той елегантно закинув м'яч за спини захисникам. Туди увірвався Салах і в акробатичному стрибку зумів переправити м'яч повз Меньяна.

ПСЖ та Атлетіко стартували з нічиїх – асист Соболя і травма Мбаппе зіпсували свято Мессі та Неймара

Належної відповіді Мілана ми не побачили. Здавалося, що італійці взяли собі за мету відстояти бодай нічию. Ліверпуль теж подій не форсував, але поволі підтискав. Черговий кутовий подарував нам шедевр. Після розіграшу м'яч поблизу напівкола опинився на нозі Хендерсона, який поцілив точнісінько під стійку воріт. Після цього "червоні" дещо заспокоїли гру, до того ж суперник не дуже й пручався.

Навіть наприкінці зустрічі Мілан не зумів влаштувати щось на кшталт штурму. Заміни Стефано Піолі освіжили команду, але гостроти не додали. Сандро Тоналі сьогодні не вийшов у основі, бо напередодні пропустив тренування. Поява італійця на поле нічого не змінив. А от Юрген Клопп дуже грамотно розпорядився своїми замінами, що дозволило Ліверпулю спокійно довести справу до перемоги.

Манчестер Сіті перестріляв Лейпциг: Зінченко помилявся і дав ляпаса, скажений бойовик із 9-ма голами