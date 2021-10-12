Головні новини 11 жовтня: Німеччина їде на ЧС-2022, Ребров розглядає можливість очолити збірну України
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за понеділок, 11 жовтня.
Збірна України
"Синьо-жовті" у Львові готуються до матчу проти Боснії та Герцеговини. Олександр Петраков знову дав доволі лаконічну прес-конференцію. Едуард Соболь відновився від травми і вже тренувався разом з командою.
Сергій Ребров має шанс продовжити контракт з Аль-Айном, але розглядає можливість очолити збірну України по завершенні сезону.
Ярмоленко і трансфер у найбагатший клуб світу – лідер збірної України став героєм в Англії, такого не чекав ніхто
ЧС-2022, кваліфікація
Німеччина стала першою командою, яка гарантувала собі путівку на катарський Мундіаль.
Росія скористалася осічкою Хорватії та завдяки перемозі над Словенією вийшла на перше місце в групі.
Нідерланди забили шість голів Гібралтару, Туреччина вигризла історичну перемогу над Латвією.
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