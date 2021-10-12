Збірна України

"Синьо-жовті" у Львові готуються до матчу проти Боснії та Герцеговини. Олександр Петраков знову дав доволі лаконічну прес-конференцію. Едуард Соболь відновився від травми і вже тренувався разом з командою.

Сергій Ребров має шанс продовжити контракт з Аль-Айном, але розглядає можливість очолити збірну України по завершенні сезону.

Ярмоленко і трансфер у найбагатший клуб світу – лідер збірної України став героєм в Англії, такого не чекав ніхто

ЧС-2022, кваліфікація

Німеччина стала першою командою, яка гарантувала собі путівку на катарський Мундіаль.

Росія скористалася осічкою Хорватії та завдяки перемозі над Словенією вийшла на перше місце в групі.

Нідерланди забили шість голів Гібралтару, Туреччина вигризла історичну перемогу над Латвією.

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