Україна – Боснія та Герцеговина: передматчева прес-конференція Олександра Петракова – знову лаконічно про головне
Головний тренер збірної України Олександр Петраков відповів на запитання журналістів перед матчем відбору до ЧС-2022 проти боснійців.
"У нас все добре. Втрат немає.
Я не дивився Боснію та Герцеговину. Був зайнятий Фінляндією. А коли вже сіли в літак – мені дали інформацію про Боснію та Герцеговину. Я прочитав, подивився останній матч з Казахстаном, також гру з Францією. Мені надали різні матеріали. Вчора перед тренуванням ми хвилин 20 подивилися нарізки, сьогодні в нас теоретичне заняття.
Маліновський? Без коментарів.
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Серйозні вимоги для входу на стадіон? Наскільки я знаю, санітарні вимоги спростять. Ми сподіваємося на це.
Хлопців не треба мотивувати. Ми їхали, згадували, як я їх раніше мотивував, у 2010-му. От тоді, коли вони були маленькі, їх треба було мотивувати, а зараз вони вже досвідчені гравці, вже не треба нічого говорити. Вони самі все знають. Ми не можемо грати навіть на нічию", – сказав на прес-конференції Олександр Петраков.
Матч відбудеться 12 жовтня о 21:45 на Арені Львів. Збірна України ще не зустрічалася з Боснією та Герцеговиною. Два наступні матчі проти балканців вирішать долю "синьо-жовтих" у відборі до ЧС-2022. Україна посідає друге місце в групі, а Боснія йде третьою з двома очками відставання та грою в запасі.
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