У матчі відбору ЧС-2022 проти Фінляндії Ярмоленко забив свій 43 гол за національну команду. На все про все витратив 103 матчі. Андрій традиційно веде Україну за собою. Вінгер Вест Хем Юнайтед був лідером на Євро-2020 і дуже хоче потрапити на ще один великий турнір. На момент старту Мундіалю в Катарі йому вже виповниться 33 роки, тож це останній шанс пробитися нарешті на лише другий в історії нашої незалежної команди Чемпіонат світу. При цьому екс-динамівець показує два зовсім різні обличчя у збірній та нинішньому клубі. Відтак не дивно, що цей контраст продовжує мучити прискіпливих фанатів ВХЮ, яким догодити ой як важко.

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У середньому, захищаючи "синьо-жовті" кольори, він робить 0,64 результативної дії за гру. Показник дуже крутий. Трохи краще було лише в Динамо (0,66 гола/асиста за матч). Для порівняння у Борусії Дортмунд з її провідною роллю у відкритій Бундеслізі було 0,46, а у Вест Хемі падіння ще більше – 0,25. Насправді Ярмола навіть на рівні АПЛ не такий поганий, як звикли переконувати фанати лондонського клубу. Але, безумовно, і близько не такий ефективний та безжальний до суперників, як у збірній України.

Під час матчу проти фінів сталося щось абсолютно унікальне. Андрій забив гол-красень... правою ногою. Такі моменти запам'ятовуються надовго. Наш голеадор знову ніби глузує над фанатами Вест Хема. Ті звикли на різні лади знущатися з його "одноногості", а тут таке. "Настільки шалений гол та ще й правою ногою? Мені треба прилягти", – українець шокував не одного вболівальника. Чому арсенал 31-річного виконавця працює всюди, тільки не в їхньому клубі? "У цього хлопця неодмінно має бути двійник. Це єдине логічне пояснення. У нього немає жодної робочої ноги для Вест Хема. Зате, схоже, в матчах за Україну тепер в нього працюють дві", – пише людина під ніком EmsEds12.

He’s got no good feet for West Ham and seems to have 2 for Ukraine now — Em. (@EmsEds12) October 9, 2021

Знаходять і раціональніші причини: "Він змушений виконувати в рази більше роботи в захисних єдиноборствах та притримуванні м'яча. У збірній вільний грати на відкритому просторі та робити все, що хоче", – вважає HagewoodStephen. "Він не отримує достатньо ігрового часу. Не грає на правильній позиції та в настільки вільній ролі. В АПЛ гра ведеться на зовсім іншій інтенсивності, з вищим темпом. Також у збірній в нього менше обов’язків", – продовжують інші користувачі.

"Неперевершено бачити, як він використовує свою праву ногу. Неймовірно, чи не так? Він знає, що у цій команді є лідером, і використовує свій статус на всі 100". А можливо, просто треба більше довіряти? "Ярмо – настільки недооцінена людина. Обожнюю дивитися, як він сяє в матчах за збірну. Хлопець отримує невиправдано багато хейту на свою адресу. Дайте йому більше 2 хвилин гри, і він віддячить якістю. Як наприклад, зароблений у ворота Манчестер Юнайтед пенальті".

Тему, розвинену фанатами, які бачать трохи більше, ніж сухий залишок голів та асистів, яскраво підсвічує останній виступ Ярмоленка за Вест Хем на груповому етапі Ліги Європи. Андрій відіграв майже весь матч проти Рапіда. Віддав передгольовий пас, фактично ключовий у переможній атаці. Але знову отримав безліч огульної критики. Мовляв, нічого більше не показує на полі, є питання до його фізичної витривалості та самовіддачі. Дровенят у це вогнище підкинув нещодавно Девід Мойєс. Головний тренер Вест Хема накричав на українського півзахисника, що той недостатньо викладається у пресингу.

Зі слів коментатора Sky Sports Роба Хоторна, після одного з виносів м'яча Ярмола дозволив Магвайру без перешкод прийняти і віддати пас на Фреда. Трапилося це на 82 хвилині матчу Вест Хем – Манчестер Юнайтед. Українець вийшов на 68-й, тому на брак сил не міг нарікати. Мойєс викрикнув кілька гнівних слів на адресу нашого легіонера, а потім провів з ним серйозну бесіду. Шотландський наставник, справді, вимагає значно більшої інтенсивності гри, але Андрій вчиться.

Як блискуче він відпрацьовував на останніх хвилинах іншого, кубкового матчу з МЮ, помітили чомусь не дуже мало людей. Як випльовував легені заради перемоги на обох половинах поля у, можливо, найкращому матчі за Вест Хем цього року. Так само небагато фанатів ВХЮ згадають, чий переможний гол у ворота Челсі фактично вберіг від вильоту з АПЛ. Це вже потім були підйом і єврокубки. А тоді збереження прописки в еліті давало змогу поповнити клубну казну на 120 мільйонів фунтів за наступний сезон від одного лише телебачення.

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Переконаний, що його ривок якості у матчах збірної цьогоріч пов'язаний, зокрема, і з потужною роботою, яку веде тренерський штаб "молотів". Сам Ярмоленко не викликає жодних питань у частині роботи на тренуваннях. Він навіть попрохав давати йому більше грати з дублем в АПЛ U-23, аби не втрачати ігрового тонусу. Просто його конкуренти можуть видати більший об'єм інтенсивної роботи. Тому, хай скільки б Андрій не був кращим фінішером, так ганятися полем, як Бовен чи Бенрама, нібито вже й не здатен.

Хоча, коли ще і ще переглядаєш його матчі у збірній, закрадається думка, що може. І навіть всі 70-80 хвилин віддається на пристойному рівні інтенсивності. Нікого в матчі Фінляндія – Україна не косили частіше, ніж Ярмолу (5). Ніхто на дві команди не був кращим у єдиноборствах (18 успішних, 32 загалом за даними Wyscout). Просто епохальний матч у всіх стадіях гри. Востаннє він стільки бився на полі ще у переможній битві проти Португалії 2 роки тому, також у жовтні (43 дуелі). З 25 атак збірної у Фінляндії аж 18 його флангом! Приймав найбільше передач (38) і сам найчастіше просував м'яч уперед (11).

hey @NUFC now that you have money i would like to introduce you to andriy yarmolenko pic.twitter.com/qHM3pXRPq0 — (@SoofoulSZN) October 7, 2021

На фоні цієї все ще яскравої різниці фанати Вест Хема готові віддати Андрія в новий найбагатший клуб планети. Ньюкасл придбали шейхи із Саудівської Аравії, статки яких разів у 13 вищі за можливості власників Манчестер Сіті. "Сороки" вже планують амбіційну трансферну кампанію, яка допоможе завоювати АПЛ та Європу в найближчі роки. Вест Хему потрібні гроші на підсилення, а частину ресурсів можна було б звільнити після відходу українського легіонера, який має одну з найбільших зарплат у клубі. Нічого особистого, просто бізнес. "Гей, Ньюкасл Юнайтед. Тепер, коли у вас з'явилися гроші, дозвольте познайомити вас з Андрієм Ярмоленком".

Andriy Yarmolenko when he plays for Ukraine vs Andriy Yarmolenko when he plays for West Ham pic.twitter.com/NKuCxcVysL — Bill (@billy_grimmel) October 9, 2021

Хто ще не настільки феноменально проявляє себе у клубі, як у збірній? Ярмоленка ставлять в один ряд з такими зірками АПЛ, як Погба, Льоріс, Стерлінг, Пікфорд, Санчо чи Шоу.

Easily, Pogba. — FPL Michelle (@fpl_michelle) October 10, 2021

Крім цього, фанати Вест Хема бачать Андрія Роббеном у збірній та Гьокханом Тьоре у клубі. Останній не відзначився жодною результативною дією за "молотів". Схожі аналогії і з мексиканцем Пабло Баррерою, який не вразив у Лондоні. Ярмола перевтілюється у Мессі лише в матчах національної команди, дорікають гарячкові вболівальники.

Change badge to blue and yellow so he starts preforming admin x — Pricetag (@HighPricetag_) October 10, 2021

Дехто навіть пропонує змінити кольори емблеми Вест Хема на сині та жовті, які особливо надихають лідера нашої збірної. Мовляв, тоді Андрій видаватиме спектаклі вже й на клубному рівні. Що ж, ми не проти, аби Ярмоленко і надалі демонстрував значно крутіший рівень у збірній. Адже у світовому футболі вистачає і зворотніх прикладів. Але його внесок в успіхи Вест Хема також не потрібно повністю знецінювати.

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