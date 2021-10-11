Захисник збірної України Едуард Соболь зможе допомогти "синьо-жовтим" у поєдинку кваліфікації до ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини.

Збірна України провела передматчеве тренування напередодні гри з боснійцями – у занятті взяли участь 24 гравці, в тому числі й Едуард Соболь, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Захисник повернувся до загальної групи та провів тренувальне заняття на рівні з усіма, тож матиме можливість зіграти проти Боснії і Герцеговини.

Матч відбудеться 12 жовтня о 21:45 на Арені Львів. Збірна України ще не зустрічалася з Боснією та Герцеговиною. Два наступні матчі проти балканців вирішать долю "синьо-жовтих" у відборі до ЧС-2022. Україна посідає друге місце в групі, а Боснія йде третьою з двома очками відставання та грою в запасі.

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