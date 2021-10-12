Главные новости 11 октября: Германия едет на ЧМ-2022, Ребров рассматривает возможность возглавить сборную Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за понедельник, 11 октября.
Сборная Украины
"Сине-желтые" во Львове готовятся к матчу против Боснии и Герцеговины. Александр Петраков снова дал довольно лаконичную пресс-конференцию. ЭдуардСоболь восстановился от травмы и уже тренировался вместе с командой.
Сергей Ребров имеет шанс продлить контракт с Аль-Айном, но рассматривает возможность возглавить сборную Украины по окончании сезона.
Ярмоленко предлагают трансфер в самый богатый клуб мира – лидер Украины стал героем в Англии, такого не ожидал никто
ЧМ-2022, квалификация
Германия стала первой командой, которая гарантировала себе путевку на катарский Мундиаль.
Россия воспользовалась осечкой Хорватии и благодаря победе над Словенией вышла на первое место в группе.
Нидерланды забили шесть голов Гибралтару, Турция выцарапала историческую победу над Латвией.
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