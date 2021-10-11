Група H

Кіпр – Мальта – 2:2

Голи: Папуліс, 7, Сотіріу, 80 – Мускат, 53, Дегабріеле, 90+8

Словенія – Росія – 1:2

Голи: Ілічіч, 40 – Дівєєв, 28, Джикія, 32

Хорватія – Словаччина – 2:2

Голи: Крамаріч, 25, Модріч, 71 – Шранц, 20, Гараслін, 45

Група J

Північна Македонія – Німеччина – 0:4

Голи: Хаверц, 50, Вернер, 70, 73, Мусіала, 83

Румунія – Вірменія – 1:0

Гол: Мітріта, 26

Ісландія – Ліхтенштейн – 4:0

Голи: Тордарссон, 19, Гудмунссон, 35, 79, Гудйонсен, 89

Відбір до ЧС-2022: Мальта та Кіпр розписали бойову нічию у поєдинку аутсайдерів групи H

Одним з центральних поєдинків вечора була зустріч Хорватії та Словаччини. Гості не звертали уваги на статус суперника та двічі протягом матчу виходили вперед. Фіналісти ЧС-2018 все ж відігрались і навіть забили переможний м'яч, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд. Нічия – негативний результат для обох команд.

Нічия у двобої хорватів була вигідною лише для росіян, які завітали у гості до збірної Словенії. Команда Росії забила два голи за 5 хвилин та втримала перемогу, яка дозволила їм обігнати Хорватію та очолити групу H.

Німеччина розгромила команду Північної Македонії та гарантувала собі перше місце у групі J, а з ним і путівку у фінальну частину ЧС-2022, що відбудеться у Катарі. Варто відзначити, що дублем відзначився Тімо Вернер, нападника Челсі часто критикують за низьку реалізацію вбивчих моментів. Також македонцям забивав Джамал Мусіала, який став наймолодшим автором гола за збірну Німеччини в історії, півзахиснику Баварії виповнилось 18 років та 227 днів.

За другу сходинку в очному двобої змагались Румунія та Вірменія, де господарі виявились сильнішими та ще більше закрутили інтригу у групі. У ще одному матчі Ісландія без претензій на поїздку в Катар потішила своїх фанів, знищивши збірну Ліхтенштейну.

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