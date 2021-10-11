Football Observatory проаналізувала склади команд 31 європейського дивізіону в цьому сезоні. Міжнародний центр спортивних досліджень сформував рейтинги з команд, які найбільше та найменше залучають легіонерів.

Україна – 5-й топ-напрямок переїзду бразильців, наші легіонери – 18-і у світі. Глобальне дослідження футбольної міграції

Лідерами "патріотичного" рейтингу стали Атлетік Більбао і чернігівська Десна, які в цьому сезоні не випустили на поле жодного іноземця. У басків такий показник є логічним наслідком клубної філософії, а от Десна просто не запрошує легіонерів.

У топ-6 потрапили ще три українські клуби: Рух, Верес і Маріуполь. Відсоток хвилин, зіграних легіонерами, у цих командах не перевищує 1,5%. Якщо розглянути лише елітні чемпіонати, то за Атлетіком розмістилися Сент-Етьєн, Анже та Осасуна.

Зворотний рейтинг очолюють грецькі та кіпрські клуби, які не стикаються з лімітами. У Арісі, Пафосі та АЕЛ легіонери займають понад 90% ігрового часу. У топ-чемпіонатах найактивніше використовують легіонерів Удінезе, Челсі та Аталанта. У команді Руслана Маліновського на іноземців припадає 86% хвилин.

У чемпіонаті України лідером за залученням легіонерів виступає, звичайно ж, Шахтар. 54,6% хвилин припадає на гравців з іноземним паспортом. На другому місці Ворскла (майже 41%), а топ-3 замикає Львів (32%). Що цікаво, Динамо лише в середині рейтингу. Мірча Луческу дає легіонерам 17% ігрового часу.