Аль-Айн має намір продовжити співпрацю з Сергієм Ребровим, контракт з яким розрахований до травня 2022 року, заявив Циганик у програмі Циганик Live.

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Зазначається, що фахівець має намір відпрацювати свою чинну угоду до кінця, після чого стежитиме за ситуацією у збірній України. Реброва називали головним фаворитом на посаду наставника "синьо-жовтих" після відходу Андрія Шевченка, а команду в підсумку очолив Олександр Петраков.

Нагадаємо, Ребров очолив Аль-Айн 6 червня 2021 року, підписавши з арабською командою контракт на один сезон. Напередодні українського фахівця другий місяць поспіль визнали найкращим тренером чемпіонату ОАЕ.

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