Гравці збірної України разом з тренерським штабом вирішили відволіктись від тренувального процесу та прогулялись парками Львова, повідомляє офіційна сторінка УАФ на Facebook.

Україна – Боснія та Герцеговина: передматчева прес-конференція Олександра Петракова – знову лаконічно про головне

"Синьо-жовті" вже провели традиційні передматчеві заходи – зокрема, прес-конференцію Олександра Петракова, Ігоря Харатіна та Романа Яремчука.

Матч відбудеться 12 жовтня о 21:45 на Арені Львів. Збірна України ще не зустрічалася з Боснією та Герцеговиною. Два наступні матчі проти балканців вирішать долю "синьо-жовтих" у відборі до ЧС-2022. Україна посідає друге місце в групі, а Боснія йде третьою з двома очками відставання та грою в запасі.

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