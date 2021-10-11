Відбулися чергові матчі відбору на чемпіонат світу в Катарі у групах Е та G. Рахунки та огляд – у цій новині на "Футбол 24".

ЧС-2022, кваліфікація

Група Е

Білорусь – Чехія – 0:2

Голи: Шик, 22, Гложек, 65

Естонія – Уельс – 0:1

Гол: Мур, 12

Група G

Латвія – Туреччина – 1:2

Голи: Деміраль, 70 (авт) – Дурсун, 76, Їлмаз, 90+8 (п)

Норвегія – Чорногорія – 2:0

Голи: Ельюнуссі, 29, 90+6

Нідерланди – Гібралтар – 6:0

Голи: Ван Дейк, 9, Депай, 21, 45+3 (п), Дюмфріс, 48, Груневелд, 75, Мален, 86

Незабитий пенальті: Депай, 19

Патрік Шик знову підтвердив свій статус лідера збірної Чехії. З Уельсом (2:2) йому відзначитися не вдалося, а от сьогодні форвард надолужив згаяне. Саме його гол та асист гарантували Чехії перемогу над Білоруссю та бодай тимчасово зберегли для команди друге місце у групі. Щоправда, Уельс завдяки перемозі над Естонією вже зрівнявся за очками та ще й має матч у запасі. Як ми знаємо, Бельгія ці тури пропускала через участь і Лізі націй, але її лідерству нічого не загрожує.

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Туреччина має давні рахунки з Латвією. Єдина перемога у їхньому протистоянні була за балтійцями, які тріумфували у відборі на Евро-2004 і несподівано поїхали на турнір до Португалії. Решта п'ять матчів завершилися унічию. Сьогодні історія могла продовжитися. Латвія навіть забила першою (автоголо), але Туреччина зуміла не лише відігратися, але й вибороти історичну перемогу завдяки пенальті у компенсований час.

Норвегія змушена обходитися без травмованого Ерлінга Холанда, але все ж здобула важливу перемогу над Чорногорією. Вочевидь, зберігши шанси поборотися за пряму путівку на ЧС-2022 в останньому турі. Там норвежцям протистоятимуть Нідерланди. "Ораньє" у цьому місяці належало зіграти з двома аутсайдерами. Латвія поступилася мінімально, а от Гібралтар був безжально декласований. Вірджил ван Дейк та Мемфіс Депай оформили розгром, ще до перерви. До речі, форвард Барселони став першим гравцем в історії збірної Нідерландів, який у одному матчі забив і не реалізував пенальті. Загалом Нідерланди відвантажили піренейцям шість "сухих" м'ячів.