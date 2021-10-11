Нападник Динамо Владислав Кулач нещодавно перехворів на Covid-19 і наразі відновлюється, повідомляє офіційний сайт киян.

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Також непогані справи у Артема Бєсєдіна, який вже без милиць займається у тренажерному залі. Миколенко та Буяльський вже майже залікували свої пошкодження і найближчим часом повернуться до тренувань у загальній групі. Найгірша ситуація у Дениса Попова, травма захисника киян вибила його на півроку.

Найближчий поєдинок Динамо проведе на виїзді 16 жовтня проти ФК Львів, а через 4 дні прийматиме у Києві Барселону.

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