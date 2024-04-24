Баварія опинилася під враженням виступів Та в цьому сезоні та вирішила підписати його наступного літа. Як інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг, мюнхенський клуб уже провів переговори з агентом футболіста. У Йонатана є багато варіантів продовження кар'єри, але у Баварії є всі шанси – Та готовий зробити наступний крок у своїй кар'єрі.

Ліверпуль готує рокіровку захисників – лідер АПЛ може зіпсувати плани мерсисайдців

Повідомляється, що жодних угод між Та і Баварією поки немає, як і офіційних перемовин з Леверкузеном. Також на даному етапі немає розмов про можливу ціну за гравця – Байєр зацікавлений у збереженні 28-річного захисника у своєму складі. Контракт Та з "нуль четвертими" розрахований до літа 2025 року, і Байєр хотів би продовжити цю угоду.

У лютому повідомлялося, що в послугах Та зацікавлений Ліверпуль.

Байєр був за хвилину від першої поразки в сезоні у матчі з бійкою – Борусія Д вдруге зупинила Хабі Алонсо