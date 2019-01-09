Баварія підписала Павара: з резерву Лілля та другої Бундесліги до тріумфу на чемпіонаті світу в 22 роки

Захисник збірної Франції Бенжамен Павар влітку стане гравцем мюнхенської Баварії. Коротко розповідаємо про його дивовижний футбольний шлях і перспективи в Мюнхені.

Бенжамен Павар – 22-річний французький захисник, вихованець Лілля, у складі якого дебютував на дорослому рівні. На батьківщині серед журналістів і експертів вважався великим талантом, однак тренер Лілля мало йому довіряв, орієнтуючись на більш досвідчених виконавців.

Влітку 2016-го на "догів" вийшов Штутгарт, який задовольнив їхні фінансові апетити і викупив контракт Павара за 4-5 (авторитетні джерела вказують різну інформацію) млн євро. Бенжамена не збентежив виліт німецької команди в другу Бундеслігу. Через рік Штутгарт вже з допомогою француза повернувся в еліту.

БД замахнулася на титул, топ-бомбардир готується до України, а Коно – втратив довіру. Підсумки першого кола Бундесліги

У клубі Павар зараз грає центрального оборонця – це його основна та улюблена позиція. Добре виглядає як в схемах з трьома центрбеками, так і при 4-Х-Х. Бенжамен – футболіст універсальний, що в сезоні-2016/17 помітив екс-наставник "швабів" Ханнес Вольф. Тренер перевів його на правий фланг оборони, де захисник чудово себе проявив.

Такий досвід у Штутгарті відкрив для молодого гравця шлях у збірну Франції. Прагматичний Дідьє Дешам бачить його якраз на правому фланзі своєї команди. Завдяки надійності Бенжамен виграв конкуренцію в Джібріля Сідібе, який до того ж мав проблеми зі здоров'ям.

Восени 2017-го Павар дебютував за "ле бльо", а на ЧС-2018 вже був основним фулбеком команди. Мундіаль вийшов тріумфальним – він здобув титул чемпіона та забив найкращий гол турніру.

Баварія проявляла інтерес ще минулого літа, однак француз вирішив провести цей сезон у Штутгарті. Зимовий перехід унеможливили погані результати "швабів" у поточній Бундеслізі. Клуби зберігають хороші стосунки, тому захисник допомагатиме Штутгарту зберегти прописку в еліті.

У середині листопада німецька преса повідомила, що трансфер Павара в Мюнхен узгоджений, а сьогодні, 9 січня, спортивний директор "ротен" Хасан Саліхаміджич офіційно оголосив про придбання захисника. Контракт підписано на 5 років, ціна питання – 35 мільйонів євро.

Павар – 5-е найдорожче придбання в історії Баварії та рекордний продаж Штутгарта

У Мюнхені на Павара розраховують в центрі захисту. Вміння зіграти справа також є плюсом, зважаючи на відхід дублера Кімміха Рафіньї, але головним чином його використовуватимуть у центрі. Зараз на цій позиції за два місця в основі ведуть боротьбу Ніклас Зюле (23 роки), Матс Хуммельс (30 років) і Жером Боатенг (30 років).

Якщо не вдаватися для порівняння в статистичні деталі, то можна просто сказати, що оборонні показники Павара протягом двох останніх сезонів у Бундеслізі практично не поступаються цифрам майбутніх конкурентів. В окремих елементах (перехоплення, вибивання) Бенжамен переважає їх. А от що стосується точності і кількості передач в останню третину, то тут француз програє чинним захисникам "ротен". Щоправда, потрібно враховувати стиль гри і клас виконавців у Баварії та Штутгарті.

Сам Павар – чіпкий виконавський футболіст. Коли діє по флангу, підключається в атаку обережними, але розумними рейдами.

Прихід Павара повинен спричинити подальші зміни в складі Баварії. З великою ймовірністю реалізується бажання Боатенга змінити клуб. Влітку 2018-го його не купили ПСЖ та МЮ через завеликі фінансові вимоги Баварії. Тепер рекордмайстер захоче позбутися вікового футболіста за наявності заміни. Є питання щодо якості гри до Хуммельса, однак про продаж Матса поки що немає сенсу говорити.

ЗМІ повідомляли про предметний інтерес FCB до партнера Павара по збірній Франції Люки Ернандеса (22 роки) з Атлетіко. Однак згодом чутки затихли, а мадридці нібито вмовили Люку продовжити контракт. Відтак поки що пара центрбеків Баварії на майбутнє виглядає так: Павар-Зюле.

Трансфер Бенжамена – це інвестиція в перспективний актив, який, втім, вже зараз готовий приносити користь. Якщо Хуммельс до літа не покаже різкого регресу, то наступного сезону французу доведеться з ним боротися за ігровий час.

Грандіозні плани Баварії на літо розкриті – 200 млн євро, купівля зірок Бундесліги та туманне майбутнє ветеранів