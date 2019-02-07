Баварія підписала, можливо, найперспективнішого німецького форварда – таємна угода

Центрфорвард Гамбурга Янн-Фіте Арп стане гравцем мюнхенського клубу – все вже вирішено.

Баварія узгодила трансфер 19-річного таланта Янн-Фіте Арпа. Доля футболіста вже в руках Мюнхена. Ціна питання – 2,5 мільйона євро, повідомляє Bild.

"Динозаври" ніяк не впливають на подальшу кар'єру Арпа – лише сам гравець і Баварія вирішують, коли він приєднається до рекордмайстера. За інформацією джерела, сторони узгодили перехід ще в липні 2018-го.

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Янн-Фіте Арп дебютував у Бундеслізі у вересні 2017-го, а перший гол у чемпіонаті забив у жовтні того ж року. Йому було тільки 17. Як наслідок – статус першого гравця та бомбардира чемпіонату, народженого у новому тисячолітті.

Оцінювали його, звичайно, не лише за грою в Гамбурзі. Арп прекрасно виступав за збірну Німеччини U-17 – 18 голів у 19 матчах. Зараз Янн-Фіте викликається в збірну U-19 (1 гол у 3 матчах).

Протягом минулого сезону йшло полювання за Арпом. Фаворитом була Баварія, яка в квітні майже підписала форварда. Агент футболіста Юрген Мілевскі та спортивний директор "ротен" Хасан Саліхаміджич – хороші друзі. Але Арп відмовився покидати Гамбург, попри виліт HSV з Бундесліги.

Втім, "динозаври" боялися втратити свій скарб безкоштовно – його контракт завершувався влітку 2019-го. У підсумку сторони в липні зійшлися на такій схемі: Арп на рік продовжує контракт з Гамбургом, однак підписує угоду з Баварією, яка в будь-який момент його забере, заплативши 2,5 мільйона євро.

Поточний сезон не надто успішний для Янн-Фіте. Він залишився в Гамбурзі, щоб попрацювати з Крістіаном Тітцем. Однак опальне керівництво "динозаврів" замінило Тітца на Ханнеса Вольфа, а Арп перший повний матч у сезоні зіграв лише 5 лютого в Кубку Німеччини. 19-річний нападник не має постійного місця в основі та забив лише один гол.

Якщо Баварія забере Арпа влітку, то він навряд чи боротиметься за основу в Мюнхені. Зворотна оренда в Гамбург також малоймовірна (навіть якщо HSV повернеться в еліту) – в тимчасових послугах гравця зацікавлений Хоффенхайм.

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