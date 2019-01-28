Челсі відмовився відпускати Хадсона-Одоя взимку

Лондонський Челсі відхилив запит Каллума Хадсона-Одоя на трансфер і не збирається відпускати вінгера взимку.
Англійський гранд відмовився відпустити 18-річного форварда в січневе трансферне вікно, повідомляє твіттер Bild.
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За інформацією видання, Хадсон-Одой залишиться в Челсі мінімум до літа. Раніше він подав запит на трансфер зі Стемфорд Брідж, щоб оформити перехід у мюнхенську Баварію. "Ротен" нібито готові віддати за вінгера орієнтовно 40 млн євро.
Каллум Хадсон-Одой раніше відмовився підписати новий контракт із Челсі на покращених умовах. У сезоні 2018/19 він провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.
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