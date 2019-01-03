РБ Лейпциг продасть Вернера, якщо той не продовжить контракт з клубом

Президент РБ Лейпциг Олівер Мінтцлафф розповів про майбутнє форварда його команди Тімо Вернера.

"Звичайно, ми повинні визначитися чи продаємо ми Тімо не пізніше, ніж після закінчення сезону. Такий клуб, як наш, не може дозволити Вернеру вступити в останній рік з його старим контрактом. Логічно, що такий гравець привертає увагу клубів з іншими спортивними перспективами і фінансовими можливостями.

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Але поки ми розвиваємося – і Ліга чемпіонів дуже допомогла б у цьому – думаю, РБ Лейпциг як і раніше є відмінним місцем для Вернера. Якщо він не буде прагнути до найбільш високої зарплати, то це буде відмінна інвестиція для нас", – цитує Мінтцлаффа Kicker.

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Зауважимо, що контракт Тімо Вернера з РБ Лейпциг розрахований до літа 2020 року. У придбанні форварда зацікавлені Баварія та Реал.