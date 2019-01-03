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РБ Лейпциг продасть Вернера, якщо той не продовжить контракт з клубом

16:31 57 Читать на русском
РБ Лейпциг продасть Вернера, якщо той не продовжить контракт з клубом
Тімо Вернер / Фото Reuters

Президент РБ Лейпциг Олівер Мінтцлафф розповів про майбутнє форварда його команди Тімо Вернера.

"Звичайно, ми повинні визначитися чи продаємо ми Тімо не пізніше, ніж після закінчення сезону. Такий клуб, як наш, не може дозволити Вернеру вступити в останній рік з його старим контрактом. Логічно, що такий гравець привертає увагу клубів з іншими спортивними перспективами і фінансовими можливостями.

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Але поки ми розвиваємося – і Ліга чемпіонів дуже допомогла б у цьому – думаю, РБ Лейпциг як і раніше є відмінним місцем для Вернера. Якщо він не буде прагнути до найбільш високої зарплати, то це буде відмінна інвестиція для нас", – цитує Мінтцлаффа Kicker.

Баварія підтвердила переговори щодо Вернера

Зауважимо, що контракт Тімо Вернера з РБ Лейпциг розрахований до літа 2020 року. У придбанні форварда зацікавлені Баварія та Реал.

Теги
Трансфери Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг Трансфери Чемпіонату Німеччини Тімо Вернер Тімо Вернер
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