Челсі отримав трансферний бан: причини, можливі наслідки та чи допоможе ця ситуація Динамо у матчах Ліги Європи

Челсі отримав суворе покарання від ФІФА – лондонцям заборонили протягом двох найближчих трансферних вікон реєструвати нових гравців. "Футбол 24" спробував розібратись, чому суперник Динамо отримав санкції та як лондонці можуть мінімізувати їхній негативний вплив.

Що сталось?

Лондонський Челсі, який волею жеребу стане суперником Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19, буквально за кілька годин до жеребкування отримав неприємну новину. ФІФА заборонила англійському гранду реєструвати нових гравців у найближчі 2 трансферні вікна через численні порушення при оформленні переходів неповнолітніх футболістів.

Челсі заборонено реєструвати нових футболістів у найближчі 2 трансферні вікна – офіційне рішення ФІФА

Британські ЗМІ вже з'ясували основні фактори, які спричинили таке суворе покарання. Лондонців визнали винними у порушеннях правил переходів одразу 29-ти неповнолітніх гравців, але основною причиною трансферного бану Челсі став перехід нападника Бертрана Траоре. Саме трансфер представника Буркіна-Фасо привернув найбільшу увагу ФІФА, а вже в ході розслідування були виявлені й інші випадки.

У квітні 2011 року Челсі заплатив мамі Траоре, якому на той момент було лише 15 років, близько 150 тисяч фунтів. У свою чергу клуб, якому належав футболіст, отримав жалюгідні 13 тисяч фунтів.

В ході розслідування справи Челсі наполягав, що не підписував Траоре до досягнення ним 18-річного віку, проте, як з'ясувалось, вже восени 2011 року юний форвард зіграв за команду U-18 проти Арсенала. Пізніше Траоре виходив на поле і в інших поєдинках.

Тим самим "аристократи" порушили правила ФІФА, відповідно до яких гравці можуть підписувати професіональний контракт із закордонним клубом виключно після досягнення повноліття. Є кілька винятків, пов'язаних із нефутбольними причинами, зокрема, якщо сім'я гравців емігрувала в іншу країну через особисті обставини.

Протягом 2-х років після переїзду на Туманний Альбіон Траоре з матір'ю та братом проживав у Вімблдоні та навчався у приватній школі, у якій вартість навчання складала близько 20 тисяч фунтів на рік. Звідки у простої сім'ї з Буркіна-Фасо такі кошти? На думку ФІФА, Челсі таким чином спонукав сім'ю Траоре переїхати в Англію.

У 2014-му тодішній наставник Челсі Жозе Моурінью взяв Бертрана у клубне турне Далеким Сходом. Цікаво, що представники клубу попросили ЗМІ приховати цей факт, стверджує Mirror. Юридично саме в той час Челсі і оформив трансфер нападника, якому вже виповнилось 18, але фактично гравець з Буркіна-Фасо з'явився у клубі значно раніше.

Варто відзначити, що у складі першої команди Челсі Траоре провів лише 16 матчів у всіх турнірах. Спочатку форвард був орендований Вітессом, потім провів рік у Лондоні, а в сезоні 2016/17 нападник на правах оренди виступав за Аякс, у складі якого дійшов до фіналу Ліги Європи.

За основну команду Челсі Бертран забив 4 голи. Влітку 2017 року лондонці відпустили Траоре в Ліон за 8,8 млн фунтів.

Окрім Траоре, Челсі порушив правила ФІФА і при оформленні трансферів інших гравців, імена яких наразі невідомі.

Що далі?

Челсі вже заявив, що вважає свої дії такими, що відповідають правилам ФІФА, а тому оскаржить дане рішення керівного органу світового футболу. Лондонці мають право подати скаргу спочатку в Апеляційний комітет ФІФА, а у разі відхилення апеляції – у Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS).

Челсі виступив з офіційною заявою щодо заборони ФІФА на реєстрацію гравців

Немає жодних сумнівів, що Челсі піде до кінця. Перш за все заради того, щоб виграти час, адже до моменту рішення CAS покарання ФІФА не набере чинності. Оскільки розгляд справи практично гарантовано затягнеться щонайменше на кілька місяців, то у розпорядженні керівництва лондонського клубу буде літнє трансферне вікно, протягом якого Челсі матиме шанс підсилити склад.

Аналогічні прецеденти раніше були у Реала, Атлетіко та Барселони. "Галактікос" за підсумками апеляції взагалі досягли скорочення покарання до одного трансферного вікна. Барселона у 2014-му завдяки апеляції змогла потягнути час та підписати новачків. На щось подібне, вочевидь, розраховують і у Лондоні.

Крім того, у Челсі є й внутрішні резерви. На контракті у клубі перебувають більше 40 гравців (41, якщо бути точним), які на правах оренди виступають за інші клуби. Серед них Альваро Мората, Тьємуе Бакайоко, Крістіан Пулішіч, Віктор Мозес, Курт Зума, Міши Батшуаї та інші футболісти. Тому не слід виключати повернення деяких із даних гравців у Лондон, враховуючи ситуацію, в якій опинився клуб.

А от майбутнє Едена Азара у клубі залишається під питанням. Сам бельгієць, за чутками, не проти продовжити кар'єру в Реалі. Але чи відпустить Челсі свого лідера, не підшукавши йому заміну, – питання відкрите. Хоча, можливо, цією самою заміною стане Крістіан Пулішіч. Американець гарантовано приєднається до "синіх" влітку, адже з січня виступає за Борусію на правах оренди. Права на гравця вже належать Челсі, а трансфер Пулішіча зареєстрований.

Втім, Челсі не полишає спроб зберегти Азара в команді. На думку Goal.com, "аристократи" наголосять на прикладах іспанських грандів, яким трансферний бан не завадив залишитись конкурентноздатними та продовжувати боротись за трофеї. Але чи втримає це Азара?

Також невизначеною стала ситуація з Гонсало Ігуаїном та Матео Ковачічем. Обидва захищають кольори Челсі на правах оренди, термін якої завершується влітку. Навіть в Англії наразі не знають, чи вплине покарання ФІФА на можливість викупу Гонсало, проте, швидше за все, трансфер аргентинця вдасться оформити. Щодо Ковачіча ситуація однозначна – якщо Челсі не подасть апеляцію та не відтермінує рішення, то трансфер хорвата буде неможливим.

Крім того, як не парадоксально, але трансферний бан Челсі може допомогти Мауріціо Саррі зберегти посаду. Не секрет, що у Лондоні не надто задоволені роботою італійця та можуть його звільнити вже у найближчі дні. Проте після рішення ФІФА Челсі буде куди складніше запросити нового тренера, адже не кожний спеціаліст ризикне прийняти команду без можливості її підсилення на власний розсуд.

Чи допоможе дана ситуація Челсі Динамо? Навряд. Враховуючи не надто вдалу ситуацію в чемпіонаті Англії, перемога в Лізі Європи є для лондонців ще одним варіантом кваліфікації в ЛЧ, а це солідна мотивація для будь-якого клубу. Крім того, чинні гравці "синіх" безсумнівно захочуть довести свою профпридатність, продемонструвавши босам, що життя існує і в умовах трансферної заборони. Ситуація з покаранням ФІФА – справа керівництва Челсі та юристів клубу, а гравці та тренерський штаб повинні займатись своєю безпосередньою роботою.

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