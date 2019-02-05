Лукас Ернандес готується до відходу з Атлетіко влітку

Баварія є не єдиним клубом, який зацікавлений у підписанні захисника мадридського Атдетіко, повідомляє Onda Cero.

Універсальний захисник в грудні розповів виданню Marca, що досягнув домовленості з Баварією про перехід до німецького гранда в січні, хоча цей трансфер так і не відбувся.

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22-річний гравець нещодавно подовжив контракт з "Лос Кольчонерос", але почав вагатись, дізнавшись про новий проект Баварії. У захисника прописана клаусула в розмірі 80 мільйонів євро і повідомляється, що декілька топ-клубів Європи зацікавлені у його підписанні.

Лукас приєднався до Атлетіко під час кампанії 2015/16, зіграв у 108 поєдинках під керівництвом Дієго Сімеоне, вигравши Лігу Європи та Суперкубок Європи.

Додамо, що гравець, який може зіграти як на лівому фланзі оборони, так і в центрі захисту, був частиною збірної Франції, яка виграла чемпіонат світу 2018 року в Росії. Баварія ж має плани по підсиленню складу після невдалого початку сезону та їх блідої гри в матчах Ліги чемпіонів.