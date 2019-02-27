Эрнандес переходит за 80 млн, важное соглашение с агентом Вернера – главное о ближайших трансферах Баварии

Действующий чемпион Германии наконец проведет активную трансферную кампанию. Рассказываем, чего ждать от Баварии этим летом.

Бавария готовится в межсезонье подрывать рынок. Ули Хенесс еще год назад сказал, что клуб экономит деньги на лето-2019. Недавно одиозный функционер бросил горячую реплику: "Если бы вы знали, что мы уже точно имеем на следующий сезон". Немецкие СМИ попытались разобраться, о ком говорил Хенесс.

Официально известно о летнем приобретении Бенжамена Павара из Штутгарта за 35 млн евро и трансфер Янн-Фите Арпа, который переедет из Гамбурга тогда, когда захочет сам. Однако речь не только о них.

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Люка Эрнандес

Зимой испанская пресса заявила, что Эрнандес присоединится к Баварии еще в январе. Этого не случилось – немецкий гранд мог выплатить 80 миллионов отступных за француза, но не одним платежом. Атлетико не согласился, а Бавария решила не портить хорошие отношения между клубами. Впрочем, летом трансфер все же состоится – вопрос решен, информирует SportBild. Партнер Эрнандеса по сборной Франции Павар уже прокомментировал эту ситуацию с энтузиазмом.

Здесь от Атлетико ничего не зависит, ведь Бавария просто активирует клаусулу. Люка недавно признался о январской договоренности с Мюнхеном и сообщил мадридцам, что в следующем сезоне будет играть за другой клуб. В Мюнхене ему обещают роль лидера обороны. Ули Хенесс и Хасан Салихамиджич очень тепло отзываются об универсальном защитнике и давно подготовили за него 80 млн евро. Для положительного завершения переговоров Бавария обратилась к агенту Джованни Бранкини, который помогал пригласить Гвардиолу.

Тимо Вернер

РБ Лейпциг не хочет отпускать игрока сборной Германии, однако Вернер упорно не подписывает с "быками" новый контракт – текущее соглашение действует до лета 2020. Если в ближайшее время ничего не изменится, РБ продаст форварда уже по завершении текущего сезона, чтобы не потерять его бесплатно. Бавария якобы уже согласовала трансфер с агентом футболиста Карлхайнцом Ферстером – он состоится до 2020 года.

Спортивный директор Ральф Рангник признал, что удержать нападающего в условиях интереса Баварии им не удастся. На РБ осуществляется серьезное давление – клуб в патовой ситуации. Нужно отпускать лучшего игрока уже сейчас, и далеко не на идеальных условиях, учитывая связь агента с Баварией. В противном случае Вернер не продлит соглашение, в следующем сезоне реализует свое мечту поработать с Юлианом Нагельсманном и уйдет в Мюнхен свободным агентом.

У Лейпцига остается надежда на хорошее предложение от других покупателей этим летом. Вернер намекнул, что в Германии из РБ можно перейти на более высокий уровень только в одном клубе, однако его связывали слухами с испанскими грандами и Ливерпулем.

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Каллум Хадсон-Одой

Сериал с трансфером вингера Челси в Бундеслигу длился весь январь. Бавария в конечном итоге увеличила предложение по Хадсон-Одою до 45 млн евро, футболист просил его отпустить, но лондонцы отказались.

Хадсон-Одой – приоритетный вариант Хасана Салихамиджича. "Думаю, что единственный футболист, которого он действительно хотел подписать, – Хадсон-Одой. Салихамиджич восхищен этим игроком и попытается его приобрести со второй попытки", – рассказал Карл-Хайнц Румменигге.

Летом торги начнутся снова с 30 млн евро. Каллум все еще хочет перейти в Баварию и не будет продолжать контракт, который истекает в 2020 году. Бавария и Хадсон-Одой будут давить на Челси. Трудностей добавил трансферный бан для английского клуба, после которого желание удержать вингера в Лондоне только возрастет.

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Кай Гавертц и Юлиан Брандт

Молодые футболисты по-новому раскрылись в Байере с Петером Босом, что вызвало волну трансферных слухов. После удачного старта второй части сезона для Юлиана Брандта начали обсуждать его малую клаусулу в контракте с Леверкузеном – около 25 миллионов евро.

Смешно для футболиста такого уровня, но Юлиан рассматривается только альтернативой в случае, если не удастся подписать Хадсон-Одоя. Второй запасной вариант на фланги атаки, которые летом окончательно освободят"Роббери", – Николя Пепе из Лилля. За ним внимательно следит главный скаут Баварии Лоран Бюссе.

Гавертц давно считается целью Баварии, однако здесь речь о совсем другом порядке цифр. 65 миллинов евро, за которые Руди Феллер сможет снять свое "вето" на продажу хавбека. Отпугивает и резкая позиция 19-летнего Кая: "У нас с Брандтом действующие контракты, поэтому в следующем сезоне мы будем выступать за Байер". Гавертц – скорее опция на будущие окна. Хотя немецкая пресса уверяет, что пролет Байера мимо еврокубков может повлиять на желание игроков.

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