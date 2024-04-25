"Кревсун вже показує дуже хороший рівень. І ми бачимо, що Борусія Д – півфіналіст Ліги чемпіонів. А команда U-19, де він стабільно грає і має хорошу репутацію, йде з великим відривом у своїй конкурентній лізі.

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Данило грає, забиває, асистує. Мені здається, у нього дуже велике майбутнє", – сказав Михайленко у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, Кревсун з Борусією U-19 достроково став чемпіоном західної зони Німеччини. Попереду фінальний раунд чемпіонату, де один з одним зійдуться переможці західної та східної зон, а також клуби, які посіли другі місця.

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