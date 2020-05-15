Баварія розкішна, але титул їй не гарантований, конкурент має козирі. Детальний гайд по Бундеслізі – головній лізі світу

Мало цікавилися німецьким футболом, не заглядали далі турнірної таблиці, або ж просто призабули розклад сил за час карантину? "Футбол 24" малює для вас загальну картину Бундесліги, з якою буде легше зануритися в чемпіонат Німеччини.

Бундесліга повертається і стає головним чемпіонатом у світі щонайменше до кінця весни. До пандемії німецький футбол для багатьох залишався в тіні АПЛ і Прімери. Тепер він збере увагу всіх вболівальників, які скучили за грою високого рівня. Вони побачать, на жаль, кастровану Бундеслігу – без головної принади, без шалених трибун. Втім, там більше цікавого, ніж ви думаєте.

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Коронавірус застав Баварію у розкішній формі. Мюнхенці демонстрували найкращий у Європі футбол і наближалися до восьмого поспіль чемпіонства. Реалії Бундесліги дозволяють рекордмайстеру пів сезону експериментувати і грати невиразно. У другому колі все стає на свої місця, а Баварія виносить срібну салатницю на Маріенплатц. З величезною ймовірністю так би й було цього року, якби чемпіонат дограли у звичному режимі. Гансі Флік налагодив пресинг та позиційну атаку, відродив Томаса Мюллєра й Жерома Боатенга, вивів команду в лідери першості.

Як зміниться Баварія після простою – велика інтрига. "Ротен" дуже ефективно провели карантин: дали повноцінний контракт головному тренеру, знайшли йому асистента в особі Клозе, перепідписали Мюллєра та Девіса, домовилися про нову угоду з Алькантарою. І насущне – вилікували найкращого бомбардира Бундесліги. Роберт Лєвандовскі все ж матиме шанс замахнутися на "вічний рекорд" та забити 40 голів за чемпіонат.

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Дортмунд втрачає зброю, козирі для "пластикового" клубу

Дортмунду минулого сезону для титулу забракло однієї перемоги. Здавалося, що після потужної трансферної кампанії Люсьєн Фавр на другий рік роботи ще ближче підбереться до чемпіонства, або навіть підійме Борусію на вершину вперше з часів Клоппа. Сталося інакше: брак стабільності та переможного менталітету, проблеми з обороною, боягузлива тактика у топ-матчах. Борусія декого розчарувала, але залишається одним з найяскравіших колективів Європи.

Джейдон Санчо підтримує височенний рівень футболу, Ерлінг Холанд зберігає божевільну результативність, Ашраф Хакімі не загубився б в основі Реала, Джіо Рейна впевнено йде стопами Пулішіча. Незабаром ці хлопці розлетяться по грандах і робитимуть погоду в Лізі чемпіонів. За ними неймовірно цікаво спостерігати. Як і за експериментами тренерського штабу – перехід на 3-4-3 з Брандтом в опорній зоні заслуговує хороших слів. А ще насолодіться грою Матса Хуммельса – він знову найкращий центрбек Німеччини.

Пандемія відібрала у Борусії сильну зброю – трибуни Вестфаленштадіону. У цьому сезоні "жовта стіна" не побачила на власні очі жодної поразки своїх улюбленців. Без вболівальників шанси Дортмунда на титул падають. Чого не скажеш про Лейпциг, який не так прив'язаний до власних фанів і не піддаватиметься тиску ворожих фанів на виїзді. От і переваги "пластикового" клубу.

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Цим козирі РБ на кінцівку сезону не обмежуються. У "биків" попереду божевільно легкий календар – лише один суперник з топ-7 (домашній матч з Дортмундом). Юліан Нагельсманн налаштований дуже оптимістично: "Наступні 9 матчів схожі на Євро. І ми хочемо виграти цей турнір". Цілком можливо, що так і трапиться. У Баварії попереду складні опоненти (БМ, БД, Байєр). 5 очок гандикапу ще нічого не гарантують.

Лейпциг зустрів Різдво на чолі Бундесліги, демонструючи інтенсивний і гнучкий футбол. Потім трішки підсів, але падінню завадив коронавірус. Нагельсманн продовжує прогресувати, не боїться приймати сміливі рішення у важливих матчах, спокійно латає дірки в центрі оборони. У "биків" наймолодший склад у чемпіонаті та наймолодший тренер. Є відчуття, що вони ще не доросли до чемпіонства, але РБ звик приємно дивувати. Тімо Вернер зі всіх сил продаватиме себе Ліверпулю, тому бомбардирські перегони не завершено (-4 від Лєвандовскі).

Топовий другий ешелон, який не можна ігнорувати

Гладбах і Леверкузен не завоюють титул – вони розіграють між собою останню путівку в Лігу чемпіонів. Перед стартом сезону ми анонсували Бундеслігу, як молодіжний чемпіонат світу серед тренерів. Зважаючи на кадрові можливості та зміни в грі команд, проміжним переможцем уявного турніру можна оголосити штаб Марко Розе. У німецького фахівця з його помічниками купа цікавих ідей, завдяки яким Закарія, Тюрам, Зоммер і Плеа вийшли на новий рівень. Борусія М восени не втримала першу позицію, але інакше й бути не могло (за вартістю складу "жеребці" солідно відстають від конкурентів). Зробимо прогноз, що наступним кроком у кар'єрі Розе буде топ-клуб АПЛ.

Борусія М – несподіваний лідер Бундесліги. Мікс Клоппа та Гвардіоли завойовує Німеччину з перших місяців

У футболі Байєра можна побачити, як сьогодні працюють ідеї Кройфа. Його фанат Петер Бош ставить гру через тотальне володіння і вкрай рідко йде на компроміси. Досить наївно (тому нідерландець провалився в БД з Ярмоленком), але ця наївність ідеально відповідає духу Бундесліги. Там же матимете шанс зрозуміти, чому "наслідного принца німецького футболу" Кая Гавертца оцінили в 100 мільйонів. Ще одна порада – придивіться до 21-річного захисника з Буркіна-Фасо. Едмонд Тапсоба в лютому прийшов у Німеччину та спричинив фурор. Наскільки він крутий в усіх аспектах.

За ким стежити – герої німецької першості

Бундесліга здобула славу фабрики талантів. Сюди з'їжджаються проспекти з-за океану: Джіо Рейна, Альфонсо Девіс, Вестон Маккенні, Тайлер Адамс. Тут пробиваються у великий футбол британці: Джейдон Санчо, Джонджо Кенні, Раббі Матондо, Етан Ампаду. У Німеччині отримують тактичний вишкіл французи: Маркус Тюрам (так, син), Мусса Діабі, Дан-Аксель Загаду, Дайо Упамекано, Ібраїма Конате, Крістоф Нкунку. Всі названі молоді гравці варті уваги. Всім пророкують велику кар'єру.

Яскраві персонажі в простих клубах:

– Вердер тоне, але Мілот Рашіца не полетить у другий дивізіон. Швидкість, дриблінг, удар – 23-річний косовар прогресує навіть у провальний для команди сезон.

– Філіп Костіч тягне на собі атаку Айнтрахта. Серб виконує найбільше кросів у топ-чемпіонатах – подає частіше за де Брюйне та Трента.

– Побачити вимирущий вид класичних "дев'яток" можна в Уніоні. Себастьян Андерссон відмінно грає стовпа, левову частку м'ячів забиваючи головою. Берлінці загалом уособлюють собою олдскульне "бий-біжи". Ще б заповнити стоячі трибуни для атмосфери...

– Марк Ут показав одній зірці збірної України, що провал у Шальке не означає кінець кар'єри, і фантастично віджив у Кельні. Ваут Вегхорст намагається з Вольфсбурга пробитися в збірну Нідерландів на Євро та зіграти там з Україною.

Не можна пройти повз нестандартних тренерів і їхні проєкти:

– У Німеччині важко знайти людину, яка не любить Крістіана Штрайха. Ерудований, дотепний і дуже неординарний коуч споконвіку тренує Фрайбург, втримуючи команду на хороших позиціях, попри скромний бюджет. На старті нинішнього сезону автентичний клуб взагалі тримався в лідерах. Під керівництвом Штрайха восени Лука Вальдшмідт і Робін Кох пробилися в збірну Німеччини.

– Уве Рьослер наприкінці 2019-го залишив Динамо без Ліги Європи та ледь не став чемпіоном Швеції з Мальме (забракло одного очка), а вже взимку почав трансформувати Фортуну. З ним Дюссельдорф грає яскравіше та сміливіше – за такий виліт буде не соромно. Хоча шанси на порятунок є.

Як обрати клуб для душі – трішки неадекватності

Дехто, для кого Бундесліга досі залишалася на периферії, хоче знати, за кого вболівати. Кумедне запитання. Складно щось порадити, але спробуймо. Жартома. Маєте на господарстві козла – Кельн. "Модник" і "тусовщик" – Майнц. Любите бути в опозиції – РБ Лейпциг. Хочете душевності – Уніон.

Шукайте аналогії з клубами, які вже підтримуєте. Наприклад, у Дортмунді співають You'll never walk alone і божеволіють від Клоппа. Фанам Шахтаря було б логічно "поглорити" за інших "гірників" – Шальке. Колишньому клубу Коноплянки підтримка вкрай необхідна – гельзенкірхенці мають великі фінансові труднощі. Влітку доведеться продавати, а продавати, окрім Харіта та Сердара, особливо й нікого. Команда досить сіра.

Фанам Динамо можна повболівати за Герту. Столиця, Берлін – побратим Києва, "біло-сині" кольори, дивні рішення керівництва. Відчуйте, що таке справжній цирк. У Герту прийшов інвестор Ларс Віндхорст – і клубу зірвало дах. Берлінці витратили найбільше в Європі під час зимового трансферного вікна (одне з придбань – "новий Шева" Кшиштоф Пйонтек) та поставили на тренерський місток Юргена Клінсманна, який нібито відповідає амбіціям клубу.

Не пройшло й ста днів, як екс-тренер збірної Німеччини подав у відставку через Facebook(!), розкритикувавши колег. Потім у пресу дивом потрапив його щоденник, де Клінсі обклав неприємними словами підопічних. У підсумку – жодного покращення гри та четвертий тренер за сезон (Бруно Лаббадіа).

Далі більше. Під час карантину, коли вимагали строгого дотримання правил дистанціювання, Саломон Калу зганьбив себе і всю команду в прямому етері. Герта покаялася, покарала івуарійця, але відразу призначила в наглядову раду одіозного Єнса Лєманна. Знаменитий голкіпер заявляє, що коронавірус – це дурня, що можна грати й хворим, а вболівальників потрібно пускати на трибуни. Віндхорст днями анонсував нові фінансові вливання в Герту на 100 мільйонів. Веселощі тривають.

Подобається стиль Олександрії? Вам прописано вболівати за прямолінійний обережний Вольфсбург. Захоплюєтеся роботою Віктора Скрипника в Зорі? Рідний йому Вердер запрошує відчути контраст. Віддаєте належне власнику Інгульця Олександру Поворознюку? Історія Дітмара Хоппа може прив'язати вас до Хоффенхайма.

Зберегти традиції та не дозволити заткнути фанів – чому власника Хоффенхайма масово ображають на стадіонах Бундесліги

Багатостраждальні вболівальники Карпат побачать аналогії між улюбленими "зелено-білими" і Гамбургом. Великий у минулому та популярний досі клуб через бездарне керівництвпо вилетів з еліти, а тепер намагається повернутися у вищий дивізіон.

Друга Бундесліга також відновлюється і її ігнорувати не варто – Гамбург там третій, після Штутгарта та Армінії. Санкт-Паулі з Борисом Тащі в нижній частині таблиці. От і чудовий варіант для одеситів – підтримати земляка та протиставити себе Львову.

Любіть Бундеслігу – там футбол, яким він має бути.