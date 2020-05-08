Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів

Німеччина першою з топ-чемпіонатів повертається до футболу в умовах пандемії. Позитивні тести на COVID-19, порушення елементарних правил і страх деяких гравців не стали на заваді. Бундесліга кинула виклик коронавірусу. "Футбол 24" відповідає на головні питання.

Який календар на кінець сезону?

Уряд Німеччини дозволив відновити Бундеслігу в другій половині місяця. Футбольна влада вирішила не зволікати – чемпіонат продовжиться наступного вікенду. Перші поєдинки призначені на суботу, 16 травня. Серед різних варіантів відновлення обрали найпростіший – розпочати з 26-го туру, на якому коронавірус перервав турнір.

Бундесліга повертається – розклад матчів першого туру після карантину з великим дербі

Першим і центральним матчем ігрового дня стане рурське дербі між Борусією Д і Шальке. Від п'ятничної гри відмовилися. Поєдинок Вердера та Байєра знесли на понеділок, бо бременці найпізніше за всіх відновили тренування.

Надалі команди гратимуть в тижневому циклі, але 2 тури проведуть посеред тижня в єврокубковому режимі (зокрема, так відбудеться Der Klassiker). Це дасть змогу завершити чемпіонат до липня. Останній тур запланований на 27 червня. У другій Бундеслізі все аналогічно. Правила вильоту/підвищення в класі зберігаються. Наступний сезон планують розпочати у серпні.

Як Бундесліга першою з топ-чемпіонатів відновила сезон?

Німеччина загалом легше переносить коронавірус, ніж інші великі країни. Тут і нижча смертність від COVID-19, тут і грамотніша реакція влади, тут і вища відповідальність у людей. З середини квітня кількість нових випадків інфікування зменшується, помітна позитивна динаміка. У Німеччині з цього тижня відбулося загальне послаблення карантинних заходів: відкрилися магазини, деякі ресторани, учні повертаються до навчання. Камбек футболу став одним з пунктів.

Швидкому відновленню Бундесліги неабияк посприяв чіткий план Німецької футбольної ліги (з нього будуть брати приклад інші топ-чемпіонати, АПЛ стежить дуже уважно), до підготовки якого залучали медиків. Деякі пункти викликали критику, але сама наявність продуманого сценарію зіграла свою роль. Очільник НФЛ Крістіан Зайферт переконав, що футбольні змагання не перейдуть допустиму межу ризику.

За якнайшвидше повернення футболу виступали прем'єр-міністри майже всіх земель, крім Бремена та Рейнланд-Пфальц. Ангела Меркель пропонувала двотижневу підготовку до відновлення сезону з ізоляцією гравців, однак у підсумку канцлер погодилася на лояльніший варіант з серединою травня.

Французький досвід з достроковим завершенням сезону в Німеччині фактично не розглядався, хай яких зусиль не докладав Еммануель Макрон. За підрахунками преси, 13 з 36 клубів першої та другої Бундесліг не вижили б без поновлення матчів. У Німеччині футбол значно здоровіший відносно інших топ-ліг, але в нинішній ситуації це не так і добре. Клуби головним чином поповнюють казну грошима від матчдею (квитки) та трансляцій. Без обох цих статей доходу вони могли б зникнути.

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Чому такий поспіх?

Існують явні та неявні причини. Явні пояснив Крістіан Зайферт:

– 100 футболістів у першій Бундеслізі та третина від усіх у другій Бундеслізі мають контракти до 30 червня. Щоб уникнути тяганини з перепідписанням угод на декілька тижнів, ліга хотіла завершити сезон до цієї дати.

– Бажання дограти Кубок Німеччини, де залишилися півфінали та фінал.

– В організації матчів двох німецьких топ-дивізіонів залучено понад 55 тисяч людей. Більшість з них під час пандемії залишилися без фінансової підтримки. Відновлення матчів поверне багатьом людям роботу.

Неявні причини очевидні – Бундесліга хоче отримати додатковий потік вболівальників, які заскучали за великим футболом. Прихильники АПЛ, Серії А та Прімери змушені перемкнуться на Бундеслігу щонайменше на 3 тижні. Це додасть чемпіонату популярності.

Як будуть реалізовані матчі?

Звичайно, поєдинки відбуватимуться без вболівальників. Все постараються реалізувати відповідно до плану НФЛ, в якому допрацюють нюанси.

Основні положення:

– На стадіоні в момент матчу перебуватимуть максимум 322 людини: 98 на полі та біля поля (команди, тренери, судді, болбої, фотографи, оператори), 115 на трибунах (поліціянти, пожежники, стюарди, журналісти, аналітики), 109 на території стадіону (техпрацівники, журналісти та інші). Приміщення для відеоарбітрів у Кельні переобладнають, щоб судді могли зберігати безпечну відстань.

– Футболісти повинні обмежити свої контакти на період продовження сезону. Клуби поселять всю команду в готелі до кінця чемпіонату (Борусія Д вже заїхала в клубний готель перед початком тренувань). Мінімум контактів між собою, збереження дистанції в роздягальні, душ лише вдома чи в особистому номері. Кашляти та чхати тільки в лікоть і на дистанції.

– Перед матчем жодних рукостискань і командних фото. Діти не виводитимуть гравців на поле, команди окремо проходитимуть тунель. Жодних мікс-зон, прес-конференції без журналістів. Перед входом на стадіон всім вимірюватимуть температуру. Дезінфікуватимуть приміщення, в яких перебуватимуть люди.

– Щотижня всі учасники матчу здаватимуть тести на COVID-19. Для цього виділять 25 тисяч тестів, які будуть коштувати 2,5 млн євро. Сильного публічного обурення сума не викликає, бо в Німеччині немає проблем з тестами для будь-кого. "Це не той випадок, коли лікар чи медсестра не можуть пройти тест, бо все виділено для футболістів", – пояснює Зайферт.

Безпосередньо на полі під час гри обмежень не буде. Футболістам не доведеться грати в масках і змінювати їх кожні 15 хвилин, під час стандартів можна буде нормально діяти. Загалом це все знецінює заборону рукостискань, але уникнення зайвих контактів все одно правильне. Гравців можуть попросити спокійніше святкувати голи, без командних обіймів.

Якщо знайдуть інфікованих після відновлення матчів, сезон знову зупинять?

Минулого тижня НФЛ провела першу хвилю тестування в клубах першої та другої Бундесліг. Перевірили гравців, тренерів, фізіотерапевтів і інших працівників. З 1742 зразків 10 були позитивними на коронавірус (в усіх хвороба проходила безсимптомно). З преси відомо, що серед хворих є щонайменше 3 футболісти. Керівників ліги це не злякало – вони заявили, що очікували такого результату. Інфікованих відправили на карантин, а тренування дозволили продовжити.

Знаємо про випадки захворювання в Кельні, Борусії М, дрезденському Динамо, Ерцгебірге Ауе. Останні помістили всю команду на карантин, хоча ніхто цього не вимагав – клуб сам приймає рішення. Зараз проводиться друга хвиля тестування. Надалі клуби не повідомлятимуть про виявлені випадки публічно, про результати перевірки централізовано інформуватиме НФЛ. Без жодних деталей для преси.

Що буде, якщо після відновлення матчів виникне нова хвиля захворювання, не відомо. Крістіан Зайферт каже, що в такій ситуації рішення прийматимуть органи охорони здоров'я. А той факт, що нову хвилю може спричинити футбол, він взагалі відкидає: "Ймовірність того, що це станеться через футбол, мізерна. Людей, які братимуть участь у матчах, можна легко контролювати".

Втім, ліга розробила план дій на випадок критичної ситуації (наприклад, захворіла велика частина якоїсь команди), але розкрити його відмовилася.

Яка реакція футболістів?

Найбільшим ризикам при відновленні матчів піддаються гравці. Якщо інші можуть зберігати дистанцію, дезінфікуватися та уникати контактів, то безпосередні учасники – ні. За оцінкою спортдира Айнтрахта Фреді Бобіча 90% гравців підтримують відновлення сезону, а 10% – виступають проти. Союз німецьких футболістів обрав слабку позицію в дискусіях і майже ні на що впливав під час вирішення ключових питань.

Хавбек Кельна Біргер Ферстрете днями в інтерв'ю бельгійському телебаченню заявив, що він проти відновлення сезону. Його дівчина має проблеми з серцем, тому перебуває в найбільшій зоні ризику. Ферстрете сказав, що здоров'я повинно залишатися на першому місці, а його думки під час матчів будуть аж ніяк не про гру. Це інтерв'ю викликало значний резонанс у мережі, багато хто підтримав Біргера. Він перепросив за свої слова, однак очевидно, що саме так думають ті 10% противників.

Досвідчений Саломон Калу зганьбився сам і зганьбив своїх партнерів під час стріму у Facebook. З поведінки та діалогів очевидно, що гравці Герти просто не розуміють ситуації. Вони тиснуть один одному руки, не тримають дистанцію та обурюються врізанню зарплати. Розгорівся страшний скандал з публічним осудом. "Спалилася" Герта, але чомусь немає сумнівів, що схожа поведінка простежується й в інших клубах. Правила для низки футболістів – фарс, а дотримання їх перед матчем буде показухою.

Що кажуть вболівальники?

Дуже різні думки в людей. Однозначного схвалення аудиторії немає. Тут потрібно розуміти, що футбол у Німеччині без вболівальників не сприймається (навіть при продажі телеправ за кордон головний козир Бундесліги – атмосфера на трибунах). Це в Україні можна не помітити, що трибуни порожні, а в них все по-іншому. У Бундеслізі шалена відвідуваність, у багатьох клубів стадіони не заповнюються менш ніж на 90%.

Відповідно до опитувань, близько 30% людей проти відновлення Бундесліги без вболівальників. Однак розуміння того, що улюблена команда може зникнути, якщо зараз не почати грати, все ж стає вагомим аргументом.

Інше питання – наскільки правильно взагалі грати футбол у такий час? Громадськість не розуміє, чому футболістам дозволено те, що не дозволено простим смертним. Взагалі, як можна відновлювати футбольні змагання, коли всі хвилюються за себе та здоров'я рідних. І все ж тих, хто вважає повернення Бундесліги "бенкетом під час чуми", помітна меншість.

Рішення про повернення футболу зараз йде поруч з іншими карантинними послабленнями, тому люди сприймають все спокійніше. Рівень схвалення солідно виріс. Частково німецький футбол переїде з платного телебачення на загальнодоступне. Вже точно відомо, що деякі матчі 26-го і 27-го турів Бундесліги мажоритарний транслятор Sky погодився показати на простих каналах.

Це розв'яже велику проблему: люди зможуть подивитися футбол вдома, не доведеться йти в паби та ризикувати здоров'ям. Можливо, це стримає фанів від збору під стадіоном під час матчу. Керівництво НФЛ сподівається на їхню свідомість. Повторення Валенсії та Парижа перед карантином у Лізі чемпіонів стане катастрофою та поставить під загрозу весь план завершення Бундесліги.

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