Футбол – як у Гвардіоли, атмосфера – як у Хайнкеса. Флік зробив Баварію найсильнішою командою Європи

Баварія визначилася з головним тренером на наступні роки – повноцінний контракт до 2023-го отримав Ганс-Дітер Флік. Розповідаємо, як невідомий широкому загалу фахівець скористався можливістю та повернув у Мюнхен ефектний футбол.

Ковач підготував для Фліка (не)очікуваний шанс

Гансі Флік прийшов у Баварію перед початком нинішнього сезону для підсилення тренерського штабу Ніко Ковача. Хорват сам запропонував кандидатуру кваліфікованого фахівця на роль асистента, а Улі Хьонесс з радістю погодився на чергове "баварське серце". Шанс покерувати командою був справою часу для Фліка – з перших місяців сезону стало зрозуміло, що Ковач не впорається.

Ніко – пристойний тренер, але не для Баварії. Він став жертвою трансферних невдач керівництва та підходив на роль цапа-відбувайла. Однак співчуття до нього немає – навіть у таких умовах тренер мав проявити себе краще. Натомість Ковач не знайшов спільної мови з лідерами роздягальні та обмежував команду своїм футболом. Після ганебної поразки у Франкфурті сторони припинили взаємні муки, а кермо тимчасово отримав Гансі Флік.

Мюнхенські боси випробовували Фліка поступово: дали тиждень – розгром Дортмунда і 6:0 за два матчі, зачекали до Різдва – команда перевтілилася та продовжувала прогресувати, залишили головним тренером до кінця сезону – Баварія стала топ-1 на континенті за якістю гри. Ефектний футбол, результати, задоволені футболісти. Логічним наслідком цих явищ став повноцінний контракт для коуча на 3 роки.

Фліку в певному сенсі пощастило. Баварія не мала хорошого варіанту на заміну Ковачу (хорвата, мабуть, так і не звільнили б, якби він сам не подав у відставку), а після втрати тренера метушливо почала перебирати шорт-лист. Арсен Венгер, Жозе Моурінью, Макс Аллегрі та Маурісіо Почеттіно, звичайно, не підійшли, а Еріка Тен Хага та Томаса Тухеля потрібно було чекати щонайменше до літа. Здавалося, що саме для когось з них Флік триматиме місце.

Гансі не залишив керівництву вибору

Між наставником і гравцями напружена атмосфера, команда виглядає блідо та не реалізовує свій потенціал, а тут приходить добряк, якого всі люблять. Він хвалить підопічних, знаходить найкраще застосування зіркам, результати помітно покращуються. Знайома ситуація? Ні, це не Моурінью, Сульшер і МЮ, хоча з першого погляду дуже схоже, переплутати не важко. В обох випадках керівництво клубу, по суті, мусило запропонувати тимчасовому тренеру повноцінний контракт.

Втім, мінімальне занурення в деталі – і відмінності стають очевидними. Не применшуючи заслуг Сульшера, потрібно визнати, що ривок Юнайтед головним чином був наслідком емоційного сплеску та везіння. Тоді як в основі прогресу Баварії Фліка структурні покращення гри. Позитивні результати "ротен" підкріплюються фантастичною грою. Контракт для Фліка зовсім не виглядає поспішним рішенням.

Лідерство у Бундеслізі та чвертьфінал Ліги чемпіонів (вірите, що Челсі відіграється після 0:3?) – важливі аспекти, без яких Флік, скоріш за все, не отримав би контракту. Але найголовніше, що Баварія перетворилася на найсильнішу команду Європи. Це справжній аргумент на користь Гансі.

Флік завів "червону машину" – такого не було з часів Пепа

Ніко Ковач їхав на мюнхенському Феррарі 100 км/год і не більше. Цього вистачало, щоб випередити всілякі ланоси та несправні мазди в перегонах Бундесліги, але обережність хорвата мало кому приносила задоволення – всі бачили, що можна гнати краще. Гансі Флік зняв ногу з гальма, замінив одне колесо (Томас Мюллєр), і машина полетіла. Так, ризики зросли, але нарешті Феррарі виглядає, як Феррарі.

Флік у порівнянні з Ковачем розкрив футбол Баварії в обидві сторони. Агресивніша гра попереду передбачає більше моментів біля чужих воріт, а висока лінія оборони з Боатенгом збільшує ризики гострих випадів на власні ворота. Для Баварії, враховуючи перевагу в класі над конкурентами, такий розмін вигідний.

Базова статистика це доводить вже на дистанції кількох місяців. Мюнхенці після зміни тренера виграли 18 матчів з 21 (9 розгромів, 12 ігор "на нуль"), а Леверкузену та Гладбаху неабияк пощастило здолати Фліка. 86% вінрейту – вражаючий показник.

Просунута статистика ще краще вимальовує картину. З Ковачем Баварія створювала менше, ніж з Фліком – 2,4 xG і 3,7 явного моменту за матч проти 3,2 xG і 5,5. Якщо раніше виручала геніальна реалізація Лєвандовскі, то тепер у "ротен" збалансована потужна атака з різноманітними розіграшами та найкращими сторонами Мюллєра і Гнабрі.

Томас Мюллєр – окрема історія. Попередній тренер відкрито називав його запасним варіантом. Флік же вивів Томаса на пік – 12 асистів, найкращі в кар'єрі показники ключових передач. А слід було всього лиш перевести його на улюблену позицію під нападником. Продовження контракту з "раумдойтером" стало більш ніж логічним.

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Мюллєр відмовляється напряму критикувати Ковача, але кидає цікаві репліки: "Коли дружина посилає вас у супермаркет зі списком, ви точно знаєте, що потрібно купити. Якщо списку немає – доведеться стояти перед полицями в роздумах. Є ризик, що вечеря буде далекою від ідеалу. Так і команді потрібні чіткі інструкції". Ці слова чудово поєднуються з чутками, за якими хорват приділяв мінімум уваги атакувальним деталям, скидаючи все на індивідуальні якості виконавців. У Фліка інакший підхід.

Нова Баварія найкраще простежується в контрпресингу та пресингу. Він сміливіший, активніший і злагодженіший. До зміни тренера – 8,7 PPDA, після зміни – 6,5 PPDA. Це найкращий показник інтенсивності пресингу в топ-чемпіонатах за винятком ПСЖ. "Змінилася наша гра без м'яча. Тепер ми зустрічаємо суперника високо на його половині", – той же Мюллєр виділяє головний чинник успіху.

Гансі Флік величезну увагу приділяє перехідним фазам, завдяки чому покращилися й оборонні показники – 1,3 xGA і 1,9 явного допущеного моменту за матч проти 1 xGA і 1,7. Не варто забувати, що два в перспективі основні центрбеки Лукас і Зюле майже не грають, а зліва діяв номінальний вінгер Девіс. Але тренер зумів добитися прогресу Фонзі, а також створив комфортні умови для Алаби та його розкішного першого пасу в центрі оборони.

У Німеччині дехто сміливо заявляє, що настільки ефектної та ефективної Баварії не було з часів Гвардіоли.

Тренер, ментор, особистість, "баварське серце"

До цього сезону Флік був не надто відомим широкому загалу, але в нього є все необхідне для посади головного тренера Баварії. По-перше, клубна приналежність, яка так цінується на Зебенер Штрассе. Наприкінці 80-х Гансі грав за Баварію 5 років і взяв з командою 4 чемпіонства. Mia san mia – далеко не порожній звук для нього.

Флік – успішний тренер з регаліями. Він асистував Йоахіму Льову в збірній Німеччини 8 років, протягом яких Бундестім незмінно сходила на п'єдестал чемпіонатів Європи та світу. Його внесок в успіхи величезний: від підготовки стандартів до відпрацювання тих же перехідних фаз. У 2014-му Гансі допоміг німцям взяти Кубок світу та попрощався зі збірною. "Без Гансі ми б не стали найкращою командою світу", – заявляв Йогі Льов.

З часів збірної Флік зберіг прекрасні стосунки з нинішніми "сенаторами" Баварії. Нойєр і Мюллєр наперебій сиплють компліментами на його адресу. Асистуючи Льову та Ковачу, Флік згладжував стосунки між тренерським штабом і футболістами, мотивував незадоволених. Коли команда позбулася Ковача, атмосфера значно покращилася. Футболісти відчули, що на чолі правильна людина.

"Він знає, як знайти спільну мову з гравцями", – каже Ману Нойєр. "Гансі Флік – це саме той, хто нам потрібен. Лише за декілька матчів він вивів на новий рівень команду, завдяки його знанням ми прогресуємо та перемагаємо", – додає Роберт Лєвандовскі.

Водночас Флік чудово знайомий і з молодшим поколінням. Завершивши з національною збірною, він перейшов на менеджерську роботу в Німецький футбольний союз. Там Гансі відбирав найкращих хлопців для молодіжних і юнацьких збірних, домовлявся з клубами, комплектував команди.

У Баварії Флік вже продемонстрував хорошу роботу з молоддю. Смілива ставка на 18-річного форварда Джожуа Зіркзее (3 голи в 5 матчах БЛ) в ролі дублера Лєвандовскі, активне залучення в першу команду талантів з дубля (Даяку, Май, Батіста Майєр), про Альфонсо Девіса годі й говорити.

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Гансі вистачило лише на 2 роки роботи в НФС, але досвід переговорів з клубними босами він здобув. Флік зізнавався, що більше почувався політиком, ніж футбольним менеджером. Його тверда позиція вже помітна в Баварії: заочні дискусії з Хасаном Саліхаміджічем щодо трансферів, бажання мати вето на придбання та продаж футболістів.

В Баварії останнє слово завжди за керівництвом, нічого не зміниться, але Флік відразу працює на свій авторитет. І якщо доведеться обирати між Лероєм Сане за 100 млн і Тімо Вернером за 60 млн, то прихильність тренера до останнього може мати значення.

Фліка порівнюють з легендарним Хайнкесом, а сам Юпп максимально підтримує Гансі – дає йому поради та захищає в пресі, апелюючи до професійності свого наступника, лідерських якостей і вміння комунікувати. Флік не працював на високому рівні головним тренером, що викликає в багатьох пересторогу, але поки що він не дав приводу в собі сумніватися.

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