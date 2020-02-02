Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і українця – головне про трансфери зими 2020

Барселона, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Микола Матвієнко та багато хто інший згадуватимуть зимове трансферне вікно не дуже приємно. Однак були у футбольного січня 2020 року і солідні переможці. Про все найцікавіше розповідає "Футбол 24".

Серед них, схоже, можна називати і київське Динамо. Тут ми опишемо найцікавіші моменти у трансферах Європи і світу, тому мова йтиме про гравців, які покинули чемпіонат України чи могли це зробити. Зимове трансферне вікно УПЛ буде відчинене до 28 лютого, тому про нашу першість у контексті новачків ми ще встигнемо провести окрему розмову. Особливістю переходів у цей період є те, що команди неохоче прощаються з лідерами. Провести велику трансферну угоду взимку – дорівнює шедевру. Гранди, скажімо, Челсі, клуби з Манчестеру та Барселона, відчули це на собі. Борусія Дортмунд, яка, мабуть, стала одним з головним переможців, також, тільки зі знаком плюс – винятки ж бо трапляються.

Трансферне вікно, зима-2020: дедлайн – як це було

Німецьке диво

Тільки лінивий не чув і не говорив про нього з захватом. Лише 10-й у рейтингу найдорожчих трансферів зими 2020 Ерлінг Холанд коштував Борусії Дортмунд 20 мільйонів євро. Це дешевше, ніж скажімо Герта заплатила Мілану за Пйонтека, який за весь сезон у Серії А забив менше, ніж 19-річний норвежець у перших двох матчах німецької Бундесліги. Ну, ок. Кажуть, що Дортмунд скинувся ще приблизно стільки ж на комісію для батька Холанда (10 млн євро) та агента Міно Райоли (за різними даними до 15 млн). Плюс 6 мільйонів зарплати на рік, яка у третій сезон має вирости до 8. Та все це перекриває його фантастична статистика. Уже історичний рекордсмен Бундесліги!

7/3 - Erling #Haaland is the first player in the #Bundesliga history to score 7 goals in his first 3 appearances. He has scored with each of his first 7 shots on target. Haalelujah. @BlackYellow #BVBFCU pic.twitter.com/XCYuhZHqt2 — OptaFranz (@OptaFranz) February 1, 2020

Як рвав усіх в австрійській Бундеслізі, забиваючи понад 1 гол у середньому за гру, так і навіть більше продовжив у німецькій. У суботу ось, наприклад, знову дубль плюс зароблений пенальті для Ройса. Холанд уже забив 7 голів (з 8 ударів!) за перші 3 офіційні матчі, Борусія незмінно забивала в них по 5 м'ячів. Норвезький вундеркінд відзначається частіше, ніж кожні 20 хвилин у чемпіонаті Німеччини, і вже встиг увійти у топ-10 бомбардирів сезону, хоча дебютував з перших хвилин лише у третій своїй грі. Проблемою може бути те, що Райола вписав у контракт смішну суму відступних у розмірі 75 млн євро (для порівняння Реал і Барселона для своїх юних новачків прописують клаусули на 300 і більше мільйонів євро).

Та поки все добре. Борусія також орендувала за 1 мільйон євро в Ювентуса Емре Джана, колишнього захисника/опорника Ліверпуля. А ось трансфери на вихід – також чемпіонські. Вдалося отримати від Вільяреала 23 млн євро за Пако Алькасера, який став зайвим після приходу Халанда. Ще на 20 мільйонів поповнив клубні рахунки Юліан Вайгль, який несподівано перейшов до лав Бенфіки, суперника Шахтаря у плей-офф Ліги Європи. Бруун Ларсен та Хоффенхейм принесли додаткові 9 млн. Лише Спортінг Лісабон взимку заробив більше – завдяки продажу Фернандеша в МЮ.

Заслуговує на увагу, що Бундесліга загалом скупилася на майже 200 мільйонів євро, практично нічим не поступаючись провідним чемпіонатам Європи. Берлінська Герта витратила найбільше у світі – 78 млн. Юрген Клінсманн, утім, не може радіти так, як Фавр. Трансферний рекорд Пйонтек у дебютній грі за 27 хвилин так і не зміг зламати безжальну статистику колишньої команди Вороніна (0 ударів у площину воріт і суха нічия проти Шальке). Плани керівництва чіткі – стабільно грати в єврокубках, але наразі Герта вдвічі ближча до зони вильоту, ніж Ліги Європи.

Поки Баварія традиційно виступала по орендах гравців топ-клубів Іспанії (Одріосола прийшов з Реала на позицію правого захисника, але витіснити чемпіона світу Павара поки не зумів), інші знакові трансфери проводив Рб Лейпциг. Лідер Динамо Загреб Дані Ольмо, на якого облизувалися сильні світу цього, дістався лише за 20 мільйонів євро (тоді як своїх гравців продали на 28). Анхеліньйо частково звільнив місце для Зінченка на лівому фланзі Ман Сіті, перейшовши в оренду з правом викупу за 30 мільйонів. Загалом же Бундесліга витратила на 113 млн євро більше, ніж отримала з продажів. Німеччина поступилася тільки АПЛ та Серії А, покращивши свій трансферний рекорд на 94 мільйони.

Провали топ-клубів АПЛ – у Манчестері тихо і сумно, Матвієнко не пішов шляхом Лужного

Прем'єр-ліга зберегла позиції лідера, витративши 221 мільйон євро, але тут більше феєрили клуби другого ешелону. Манчестер Юнайтед дуже хотів Холанда, проте обмежився Бруну Фернандешем за 55 млн євро плюс бонуси – дорожче в Англії ніхто не купував. Натомість на роль забивного форварда "червоні дияволи" покликали з Китаю Одіона Ігало. Його також хотіли Моурінью (як тимчасову заміну травмованому Кейну) в Тоттенхем і Конте в Інтер. У 2019-му нігерієць відмовив Барселоні, позаяк каталонці пропонували лише варіант резервіста для другого найкращого бомбардира чемпіонату Китаю (21 гол). Сульшер шукав того, хто "готовий зламати ніс чи палець заради голів", однак важко зрозуміти, навіщо МЮ 30-річний гравець, результативність якого пішла на спад (10 забитих), навіть враховуючи, що це лише оренда.

Манчестер Сіті не зробив жодних рухів на вхід, хоча вболівальники благали про підписання нового центрбека. Як це не дивно, але чинні чемпіони Англії зараз мають дуже скромний трансферний бюджет. Історії з фейр-плей і загрозою виключення з Ліги чемпіонів вплинули так само, як і переведення Фернандінью в центр та більша довіра Гвардіоли до молодих вихованців. Клуб потребує фінансового балансу, і це тільки сприяє позиціям Зінченка – в умовах старої гри Пепу б просто придбали нового лівого захисника за рекордну суму, а українець пішов би якимсь шляхом Анхеліньйо.

Смалійчук: Перехід Матвієнка в Арсенал зірвав Палкін

Арсенал, якому знову дорікають, що підписує гравців, по суті нікому більше не потрібних (Марі та Соареш прийшли в оренду), міг сколихнути український трансферний ринок, але мрії залишилися мріями. Микола Матвієнко, якого також сватали в Манчестер Сіті, коли там працював Артета, мав шанс перейти до іспанського тренера в лондонський клуб. Є різні думки щодо цього, але тенденція не дуже оптимістична – наскільки ідеально Шахтар вміє продавати бразильців, настільки ж проблемними є справи з нашими. Зінченко взагалі пішов безкоштовно, провал перемовин з Крістал Пелас щодо Степаненка, тепер Матвієнко втратив чудовий шанс. В Арсеналі, який страждає від епідемії травм центрбеків, Микола б точно отримав нагоду себе проявити. А так Олег Лужний залишається останнім українським захисником у Лондоні.

Ярмоленко отримав нові проблеми у Вест Хемі – авторитетний британський ЗМІ знайшов оригінальний вихід

Вест Хем підписав Боуена за понад 21 мільйон євро плюс бонуси, з якими сума може дотягнути до 30. Для клубу, який відчуває серйозні фінансові проблеми, це відчутна інвестиція. Отже, брали не на перспективу, а для гри тут і тепер. Хоча суботню феєрію з Борнмутом (3:3) пропустив. Символічно, що гравець, який прийшов на позицію Ярмоленка, вже витіснив українця з топ-7 найдорожчих придбань "молотів". Для Халл Сіті це рекордний продаж. Також вдалося за якихось 4,5 млн євро підписати опорника Славії Соучека, який отримав за свій дебютний матч проти Борнмута блискучі оцінки тренера Мойєса, британських ЗМІ, статистичних порталів і фанатів.

Тоттенхем пограбували на одного топ-гравця. Якщо врахувати проблеми зі здоров'ям Кейна, то Моурінью залишився без головного форварда і творця (Еріксен, звісно, трохи здав на фоні всіх трансферних чуток і завершення контракту, але був фундаментальним у попередні роки). Узамін Жозе отримав лівого вінгера ПСВ Бергвейна за 30 млн євро і Жедсона Фернандеша (оренда з Бенфіки). Непогані трансфери молодих і дуже перспективних, але чи це те, що було потрібно насамперед? Реакція певного розчарування Моурінью (зі словами "я не буду брехати, що мене все влаштовує на позиції форварда") свідчить сама про себе.

Шеффілд Юнайтед уже 5-й в чемпіонаті Англії, обійшовши Манчестер Юнайтед. Норвезький опорник Сандер Берге став черговою частиною великого розпродажу золотого Генка, в якому раніше взяв участь і наш Маліновський. У дебютному ж матчі трансферний рекорд сенсації АПЛ (26 мільйонів євро) став найкращим у відбираннях та увійшов у топ-3 за перехопленнями та єдиноборствами, і це за 68 хвилин на полі. ШЮ знову переміг, хай навіть у нічийному матчі завдяки жаху голкіпера Крістал Пелас.

Динамо позбулося баласту – заробили і покарали

Київський клуб звик бути благодійним фондом в останні роки, але тепер зумів досить вдало прилаштувати зайвих виконавців. Денис Гармаш виходив у великі свята, зате в турецькому Різеспорі вже встиг забити і виглядає одним з найкреативніших. Правого захисника Микиту Кравченка в Олімпіку обкатає Вісенте Гомес, якому подобається працювати з динамівською молоддю. А заробити майже 2 мільйони євро на Карлосі Самбрано – це дуже круто. Як і те, що захисник, який так і не зіграв за Динамо жодного офіційного матчу, перейшов у такий статусний та амбіційний клуб, як Бока Хуніорс. Фанати аргентинської команди вже шаленіють, очікуючи від чинного фіналіста Копа Амеріка надійної і результативної гри в боротьбі за головні трофеї на континенті.

Позитивною угодою стала й оренда за 600 тисяч євро Сідклея, якого з великою імовірністю згодом повернуть у Бразилію остаточно. Лівий захисник/вінгер практично не мав шансів закріпитися ні при Хацкевичу, ні тим паче при Михайличенку. Останній з тріо Краснікова. Дебют за культовий Корінтіанс вийшов так собі – 90 хвилин і перша поразка команди в чемпіонаті Паулісти. Покарати Жерсона Родрігеса, який вів надто розгульний спосіб життя, за що потім слізно просив вибачення, теж стало справою честі. Навіть трохи дивує, що йому так швидко знайшли нову команду. Перший люксембуржець у чемпіонаті Туреччини став одним з... 15 новачків борця за виживання Анкарагюджю. Динамо взимку заробило небагато, але більше, ніж усі клуби УПЛ, разом взяті.

Відродження Мілана в його обох кольорах

Златан Ібрагімовіч у свої 38 робить величезний вплив на колишню команду. І тут мова не лише про 2 забиті голи, адже вони наразі не були навіть вирішальними. Мілан виграв 5 матчів поспіль, а перед тим зіграв унічию, все ще не програючи зі шведом на полі. Дядько, який уже цілком міг бути тренером, стає найкращим у своїй команді за топ-швидкістю ривка (у матчі проти Брешії вона становила 32,31 км/год). Мрії про Лігу чемпіонів знову оживають, а харизматичний новачок і не може боротися за щось менше. Завдяки приходу Ібри продали Пйонтека та увірвалися у топ-5 клубів Європи з найкращим фінансовим плюсом цього трансферного вікна (29 мільйонів євро).

Роналду, посунься – унікальний маестро топ-трансферів будує новий суперклуб і вже шокує гігантів

Інтер підписує за 20 мільйонів євро найкреативнішого гравця за останні років 5 в АПЛ, і це не жарти чи хроніка 90-х. Трансфер Крістіана Еріксена – просто топ. А дешеві підписання Янга та Мозеса додасть молодій команді необхідного досвіду гри на топ-рівні. Конте продовжує збирати зірок чемпіонату Англії у своїй команді, що збирається кинути виклик Ювентусу в боротьбі за Скудетто. Не вийшло хіба що Жиру підписати, позаяк Челсі також зазнав краху з метою №1 і не знайшов жодної альтернативи – Кавані та Мертенса почали торгувати надто пізно. Зате вдалося Інтеру непогано заробити на Габіголі та орендах, тому мінус за зиму 2020 на клубних рахунках сягнув кишенькових 50 тисяч євро.

Ювентус віддав Аталанті за 19-річного вінгера Кулушевскі неймовірні 35 мільйонів євро. Звісно, 5 голів і 7 асистів у поточному сезоні Серії А за Парму – дуже гідний результат, але чи не зарано вивалювати такі суми? Манджукіча позбулися безкоштовно, на оренді Джана заробили 1 мільйон, здали і Періна з П'яцою – Марко теж коштував немало (23 млн євро), а в Юве провалився. Наполі за рекордними для себе зимовими витратами виявився другим в Європі після Герти (65,5 млн), але його придбання якось не дуже вражають. Словак Лоботка за 20 мільйонів, Петанья, який залишиться грати за СПАЛ (ще 17), Рахмані та Демме за 26 разом. Взяли практично всіх, кого хотів спортивний директор Джунтолі, однак у середовищі неаполітанських фанатів особливої ейфорії не чутно, мовляв, той ж "Інтер бере чемпіонів, а ми – гравців другої категорії".

Барселона провалюється – каталонські рекордсмени не на Камп Ноу

Так і не зуміли підписати бодай когось на роль заміни травмованому Луїсу Суаресу, відтак фанати залишилися незадоволеними. Доводиться Сетьєну називати головним трансфером Барси повернення Дембеле після травми. "Більше ніж клуб" відвалив 31 мільйон євро за юного вінгера Трінкау, статистика якого навіть у Бразі не вражає як на подібну суму – рекордний продаж в історії цього клубу. Така трохи гірша версія Жоау Феліша. Сума відступних також виглядає комічно (півмільярда євро). Так ніби хтось буде готовий віддати за нього хоча б 300 мільйонів. Лише в Мессі (700) та Грізманна (800) більша клаусула. Португальський правий півзахисник прийде влітку, а шукали ж наче дев'ятку на вже?

Барселона шокує трансфером кривдника України – Бартомеу перемагає Манчестер Сіті, але ЗМІ обурюються

Якби цього було мало, то лідером витрат в Іспанії став... інший каталонський клуб Еспаньйол (понад 40 мільйонів євро, у топ-5 європейських клубів). "Папугам", щоправда, це не дуже наразі допомагає. Найдорожчий новачок Рауль Де Томас (20 млн) вже забив дебютний гол, інші дебютанти Ембарба і Кабрера (входять у топ-10 зимових придбань Прімери) також вийшли в основі, але гол екс-форварда Реала з пенальті від поразки на полі Гранади не вберіг. Мадрид уже традиційно витратився тільки на юного бразильця. За 18-річного Рейнера Реал заплатив 30 мільйонів євро, і це дуже багато.

Не дивно, що та ж Італія (понад 214 млн) виявилася значно щедрішою за Іспанію (129,55), яка все більше віддаляється від АПЛ. Ще трохи і навіть Франція, де тотальну мовчанку зберігав єдиний гранд ПСЖ, випередила б Прімеру – там один Монако викинув половину всього бюджету Ліги 1 (62 мільйони євро), традиційно скупивши пачку юних і перспективних ноунеймів, найстаршому з яких в січні виповнився 21 рік. За іронією долі, монегасків очолює іспанець Роберто Морено.

Циганков, Миколенко, Коваленко і ще 8 гравців, для яких цей сезон УПЛ повинен стати останнім