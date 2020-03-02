Зберегти традиції та не дозволити заткнути фанів – чому власника Хоффенхайма масово ображають на стадіонах Бундесліги

Центральною темою 24 туру Бундесліги став скандал навколо власника Хоффенхайма Дітмара Хоппа. "Футбол 24" розкладає все по поличках: причини протестів, загострення відносин і діяльність бізнесмена.

Образливі банери, унікальна реакція футболістів

Баварія приїхала до Хоффенхайма та легко рознесла суперника. У середині другого тайму за рахунку 0:6 акценти матчу різко змінилися – прекрасна гра Баварії відійшла на другий план, а головною темою стали банери на гостьовій трибуні з образами Дітмара Хоппа. Власника Хоффенхайма назвали сином хвойди. Згідно з рекомендаціями арбітр двічі зупиняв матч.

Футболісти, тренери та боси Баварії постаралися якнайшвидше виправити ситуацію, роблячи все від себе залежне. Карл-Хайнц Румменігге підійшов до Хоппа та відкрито його підтримував. Хасан Саліхаміджіч, Олівер Кан і розлючений Гансі Флік намагалися вгомонити власних фанів перед сектором. Ті зняли один банер, але через кілька хвилин вивісили інший, не менш образливий. У підсумку тиск зі всіх сторін і загроза технічної поразки приструнили мюнхенську публіку.

Арбітр відновив матч, однак до фінального свистка гри вже не було. Капітани команд Мануель Нойєр і Бенджамін Хюбнер вирішили влаштувати протест. Баварія та Хоффенхайм припинили боротися і просто віддавали м'яч одна одній, футболісти пасувалися і ходили групами по полю.

here’s the most bizarre thing you’ll see today



Hoffenheim we’re losing 0-6 against Bayern when Bayern’s fans started chanting abuse towards Hoffenheim’s club owner Hopp



the match was suspended for a couple of minutes before the teams agreed to just juggle the ball to each other pic.twitter.com/Nc1kLprdg6 — Mica (@MichaelEmiIio) February 29, 2020

Після матчу гравці обох команд оплесками висловили максимальну повагу Хоппу. У всіх коментарях і на всіх прес-конференціях ігрового дня футболісти, тренери та менеджери різних клубів висловлювали підтримку Дітмару Хоппу та засуджували поведінку мюнхенських фанів.

Головну провину скидають на велике об'єднання "Шіккерія", яке ризикує втратити статус офіційного фан-клубу Баварії та квитки на всі матчі сезону. Футбольна Німеччина вступилася за жертву цькувань, а харизматичний наставник Фрайбурга Крістіан Штрайх виголосив сильну заяву про те, що світ рухається не в тому напрямку.

Щоправда, така увага та підтримка Хоппа зрозуміла не всім. Багато хто запитує: чому матчі зупиняють, а футболісти влаштовують протести лише тоді, коли образили мільярдера, а расизм, гомофобія і дискримінація "простих смертних" обходиться без належної уваги?

Хопп – уособлення зла для активних фанів. Суть образ і причини загострення

У суботу Хоппа ображали на лише вболівальники Баварії. Паралельно у Дортмунді фани Борусії почали клясти його в поєдинку з Фрайбургом. Через пару годин словесні кинджали полетіли в Кельні – під час матчу місцевої команди з Шальке також вивісили образливі плакати проти Хоппа. У неділю до образ долучилися прихильники Уніона. Минулого тижня фани гладбахської Борусії підняли величезний плакат з мішенню на обличчі бізнесмена, негостинно зустрівши Хоффенхайм на власному полі.

Стосунки Хоппа з фан-сценою дуже складні, але загострення невипадкове. Нещодавно дортмундську Борусію суворо покарали за чергові випади на адресу Хоппа – вболівальникам заборонили відвідувати виїзні матчі з Хоффенхаймом на 3 роки. Фани інших "традиційних клубів" вступилися за "шварцгельбен". Вони вважають, що колективні санкції неприпустимі.

Тут ми наближаємося до головного – ці протести, в першу чергу, направлені проти Німецького футбольного союзу (DFB). Банер на мюнхенській трибуні можна перекласти так: "Все по-старому. DFB не тримає своє слово. Хопп залишається сином хвойди". Претензії в тому, що DFB порушив свою обіцянку. А образи Хоппа зараз більше інструмент боротьби, ніж реальна ненависть до людини. Мішень на обличчі – це не призов вбити Дітмара. Це спосіб виразити своє невдоволення його діяльністю, на що фани, безумовно, мають право.

"Вам таке формулювання протесту може не подобатися, але ми не мали альтернативи. Це єдиний спосіб привернути необхідну увагу. Заборонивши фанам Борусії відвідувати гостьові матчі проти Хоффенхайма, DFB порушив слово утримуватися від колективних покарань. Нехай це покарання не стосується нас напряму, але ми вбачаємо в такому рішенні посягання на права вболівальників. Це образа для нас, яку неможливо проігнорувати", – йдеться в заяві на сайті активних вболівальників Баварії з "Шіккерії".

Дітмар Хопп сам роздув конфлікт до такого масштабу. Звичайно, кожній людині важко терпіти образи (особливо десятиліттями), кожна людина може захищати свою честь, але власник Хоффенхайма міг би менш болісно це сприймати. Та ж Баварія чи той же DFB згладжують кути, коли їх ображають.

На трибунах обзивають всіх. Втім, хтось спокійно це сприймає, хтось відповідає гострими заявами в пресі, а хтось, як Хопп, подає позови на вболівальників і глушить їхні чанти високочастотним звуком. Він вимагає покарання кривдників, фани отримують штрафи та бани (теж велике питання, чому "син хвойди" тільки на адресу мільярдера виглядає так страшно, ці й навіть гірші слова звучать на кожному стадіоні тисячі разів), а на наступний матч приносять ще жорсткіший банер.

Таким чином бізнесмен не виграє війну в фанів, нехай навіть на його стороні весь німецький футбол. Хоча воювати планує. "Я не бачу жодного сенсу якось домовлятися з людьми, яким я нічого поганого не зробив, але які роками мене без причини ображають і не хочуть йти на компроміси", – заявив Хопп у неділю.

Німецькі традиції, які порушує Хопп. Правило 50+1

"Футбол, яким він має бути" (Football As It's Meant To Be) – офіційний слоган чудово описує Бундеслігу з її переповненими стадіонами. У Німеччині основне ядро вболівальників консервативне. Вони прагнуть зберегти первозданний вид німецького футболу та залишатися його центром. Вони відстоюють дешеві квитки і стоячі трибуни та борються проти матчів у понеділок.

Чи успішний клуб – питання другорядне. Головне, щоб він по-справжньому належав їм. Німецькі клуби створювалися в минулому столітті як гуртки за інтересами та довгий час не мали права вести комерційну діяльність. Цінності багато в чому збереглися до сьогодні. Яскравий приклад – Уніон, чиї вболівальники боялися виходу в Бундеслігу, щоб клуб не заліз у борги, щоб не зіпсувалася сімейна атмосфера на трибунах.

Сучасні умови футбольного ринку вимагають змін, але традиціоналісти тримають оборону, сподіваючись на правило 50+1. Коротка суть: більшість голосів в управлінні клубу повинна залишатися у членського союзу, а зовнішні інвестори не мають права купувати контрольний пакет акцій.

Це правило оберігає Бундеслігу від світового безумства. Так, тут неможливі приклади Ман Сіті та ПСЖ, але також сюди не заглянути сумнівні китайці з Мілана чи власники Арсенала з дикими цінами на квитки. 50+1 виступає для фанів своєрідною гарантією, що в їхню домівку не прийде чужий дядя, який буде встановлювати свої закони, змінювати кольори клубу та викачувати гроші.

Тому, коли хтось обходить 50+1 чи показує приклад, як це зробити, активні фани вибухають. З Леверкузеном і Вольфсбургом все простіше – вони з перших днів пов'язані з концернами Bayer і Volkswagen відповідно. Для них ввели поправку, що інвестор має право викупити контрольний пакет, якщо перед цим 20 років солідно та безперервно здійснював фінансові вливання.

Однак у 2015-му цією поправкою скористався Дітмар Хопп. І хоча 96% акцій Хоффенхайма бізнесмен викупив абсолютно законно, він залишається ворогом традиціоналістів. До приходу інвестора Хоффенхайм жеврів у аматорському футболі та не мав жодних перспектив. Фанів обурює, що клуб на порожньому місці виріс до Ліги чемпіонів лише завдяки грошам зі сторони.

Юліан Нагельсманн – оцінений у 400 млн євро тренер нової ери, який грав проти своїх підопічних і озброєний наукою

Критиків правила 50+1 стає дедалі більше. Вони вважають, що такі обмеження вповільнюють розвиток Бундесліги, і хочуть послаблень. Юліан Нагельсманн відкрито говорить, що йому більше подобається працювати в "пластикових клубах", де в усіх керівників одне бачення, а рішення приймаються швидко – не треба враховувати думку кожного члена, узгоджувати, йти на компроміси.

Однак вболівальники стоять на своєму. Ред Булл і Дітмар Хопп вважаються злом, а Лейпциг і Хоффенхайм, на думку фанів, штучні виродки, які в еліті забирають місце у "традиційних клубів". Важливо навіть не стільки те, що Лейпциг і Хоффенхайм успішні й управляються окремим інвестором, а що вони успішні лише завдяки цьому інвестору.

Хоффенхайм, як і Лейпциг, веде грамотну політику. Це й близько не шейхи, які скуповують топ-виконавців за непомірні кошти. Минулого літа клуб продав футболістів на 120 мільйонів євро, а зараз у складі ви не знайдете жодного зірки навіть середнього масштабу. Клуб вже дієздатний без вливань Хоппа, але це нікого не цікавить.

Хопп міг би бути героєм – він дуже багато зробив для футболу

Дітмар Хопп – 79-річний бізнесмен, який входить у топ-10 найбагатших людей Німеччини. Він сколотив мільярдні статки, заснувавши та розвинувши компанію з виробництва програмного забезпечення SAP. Хопп є патріотом своєї малої батьківщини. За приблизними даними він витратив 800 мільйонів євро на розвиток рідного району Райн-Неккар: на дитсадки та будинки пристарілих, на медицину, освіту та спорт.

Хопп в молодості грав за Хоффенхайм, потім, розбагатівши, на початку 90-х почав інвестувати в клуб. Побудував новий стадіон на 30 тисяч місць у сусідньому Зінсхаймі, створив інфраструктуру. Завдяки його інвестиціям (сума доходить до півмільярда євро) Хоффенхайм пройшов шлях шести дивізіонів від аматорського футболу до Бундесліги та Ліги чемпіонів. У село з населенням 3 тисячі мешканців прийшло справжнє свято.

Хоффенхайм з допомогою компанії Хоппа виступає головним новатором у німецькому футболі. Гравці мають змогу відпрацьовувати свої навички на системах Footbonaut і Helix. У клубі активно випробовують різні технологічні новинки. Юліану Нагельсманну для тренувань побудували величезну інтерактивну дошку.

До речі, найперспективнішого тренера Європи відкрив також Хоффенхайм. Дітмар Хопп довірив тоді ще 28-річному Нагельсманну команду, а Юліан врятував її від вильоту та перетворив за три роки в стабільного претендента на Лігу чемпіонів.

Звичайно, Дітмар Хопп не є злом німецького футболу. Він заручник обставин, які зробили його обличчям знецінення традицій.

Хоффенхайм – суперник Шахтаря в ЛЧ: прогресивні технології, наймолодший тренер Бундесліги і втрата лідерів атаки