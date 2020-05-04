Калу демонстративно порушив карантин і нарвався на критику Бундесліги

Форвард берлінської Герти Саломон Калу провів пряму трансляцію з медичного огляду команди перед відновленням сезону та був підданий нещадній критиці від уболівальників.

Досвідчений нападник вийшов в прямий ефір на базі "біло-блакитних". Відео опублікувало видання Bild.

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Гравці Герти приїхали на медогляд, а Калу в цей час узявся демонстративно порушувати вимоги епідеміологічної безпеки. Він вітався із одноклубниками рукостисканням, ігнорував соціальне дистанціювання, таємно зняв партнерів по команді в роздягальні, а потім зайшов у кабінет лікаря під час обстеження Торунаріньї. Медик кілька разів попросив його не наближатися, натомість івуарієць запевнив, що жартує.

"Кадри Саломона Калу з роздягальні Герти є абсолютно неприйнятними. Це просто неприпустимо. Зокрема, й через позиції гравців і клубів, які дотримуються вимог, оскільки розуміють серйозність ситуації", – ідеться у заяві Німецької футбольної ліги.

До слова, після критики Саломон Калу видалив відео зі свого акаунту. Проте, його вже встигла розтиражувати німецька преса.