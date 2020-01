Нагельсманн з ненависним Лейпцигом очолив Бундеслігу, вивів суперників України на пік перед Євро-2020 та лякає Моурінью

Бундесліга повернулася з зимової перерви. Один з головних претендентів на титул – осінній чемпіон РБ Лейпциг. Юліан Нагельсманн чудово стартував на новому місці. Тімо Вернер вийшов на грандіозний бомбардирський рівень. А ще в складі саксонців виблискують Марсель Забітцер і Конрад Лаймер – австрійські збірники, які зіграють з Україною на чемпіонаті Європи.

У Німеччині багатьох трусить від однієї думки, що РБ Лейпциг може підняти над головою срібну салатницю. Штучний клуб, без історії та фан-бази, створений лише 10 років тому для просування бренду Red Bull – така репутація викликає ненависть у чемпіонаті, де хочуть зберігати футбол "as it's meant to be". Вболівальники традиційних клубів регулярно влаштовують "траурні" флешмоби на матчах з РБ. Мовляв, той вбиває німецький футбол.

Лейпциг дійсно має солідний бюджет завдяки всім відомій компанії з виробництва енергетичних напоїв, але наскільки ж грамотно витрачає гроші. Від побудови академії та розвитку скаутської служби до трансферної політики та ліміту на зарплати футболістам. Найдорожчим придбанням клубу залишається Набі Кейта (30 мільйонів євро), якого вже перепродали в Ліверпуль вдвічі дорожче. У Лейпцига наймолодший склад і наймолодший тренер у Бундеслізі, а зарплатна відомість значно менша, ніж у двох грандів.

Хейт від всієї Німеччини, ставка на молодь і все для Red Bull – чим цікавий РБ Лейпциг

Юліан Нагельсманн не боїться робити різкі заяви. Він викладає свої тверезі думки про те, що німецький футбол повинен прохилити двері для інвесторів, щоб зберегти конкурентоспроможність на євроарені. "Розкішно, коли фани Гладбаха чи Кельна співають пісень зі сторічною історією. Однак хорошу роботу потрібно цінувати завжди. Ніхто не назве крутий стартап помийною ямою через відсутність традицій", – казав юний тренер ще до приходу в РБ. А після – назвав Лейпциг ідеальним наступним кроком для своєї кар'єри.

Баварія вирішила, що йому рано керувати зірковим складом, з Борусією не склалося в переговорах, а Лейпциг зробив ставку на Нагельсманна: рік на нього чекав, ще й заплатив компенсацію Хоффенхайму. І не прогадав – вже за перші пів сезону молодий фахівець підняв команду на вершину Бундесліги.

Юліан Нагельсманн – оцінений у 400 млн євро тренер нової ери, який грав проти своїх підопічних і озброєний наукою

Збалансована атака з Вернером на чолі

Лейпциг – найрезультативніша команда сезону в топ-чемпіонатах (2,82 гола за матч). Юліан Нагельсманн поєднав атлетичний "редбуллівський" футбол з власними принципами та краще розвинув потенціал колективу в позиційних атаках. Вже з перших матчів була помітна рука нового тренера, футболісти ледь не в кожному інтерв'ю відзначають позитивний вплив коуча на свою гру.

Основна схема "биків" – 4-4-2 (4-2-2-2), яка дає змогу максимально перевантажувати центр поля. За ширину відповідають фулбеки. Гравці атаки розташовуються на однакових відстанях між двома опонентами й тримають у напрузі всю чужу оборону. Футболісти постійно відкриваються між лініями, створюють ситуації 2 в 1 і проходять до штрафного майданчика короткими передачами "вперед-назад".

Найефективніше це працює на правому краю, де в центр майстерно зміщується крайній хав Марсель Забітцер, а з опорної зони на рух партнера класно реагує Конрад Лаймер.

Австрійці проводять прекрасний сезон. "Сімка" Лейпцига дуже корисний у завершальній стадії (12 голів + 5 асистів у всіх турнірах), а Лаймера деякі вболівальники РБ називають найкращим гравцем команди. "Я впевненіше почуваюся в опорній зоні, ліпше розпоряджаюся м'ячем. А загалом команда з Нагельсманном стала гнучкішою, динамічнішою і гострішою в атаках", – пояснює Конрад.

Збірна Бундесліги з зіркою Баварії, екс-партнери Ярмоленка, тренер без сюрпризів – Австрія страшна Україні на Євро-2020?

Коли австрійський дует стягнув на себе опонентів, далі йде пас під ривок форвардам або переведення на вільний від суперників фланг. Останній варіант Лейпциг дуже ефективно розігрує – під простріл в центр штрафного набігають відразу 3-4 футболісти.

Зліва гра багато в чому заточена під переміщення Тімо Вернера, який любить опускатися у півфланг і шукати вільний простір на бровці. 23-річний форвард залишився в РБ, щоб попрацювати з Нагельсманном. Можливо, найкраще рішення в кар'єрі. Вернер урізноманітнив свою гру, вийшов на новий рівень і настріляв дивовижні 18 голів і 6 асистів за перше коло Бундесліги. Видання Kicker вирішило не вносити його у "світовий клас" і отримало порцію критики в соцмережах.

Варіантів попереду додав Патрік Шик. Орендований у Роми форвард довго лікувався, але в останніх матчах перед перервою відмінно вписався у склад і почав забивати. Чех корисний і в грі спиною до чужих воріт, і в ролі плеймейкера, і на другому поверсі при стандартах. Проти Лейпцига дедалі частіше замикаються в надії позбавити "биків" динаміки та простору, а Шик в таких умовах стає генератором моментів.

Контратаки РБ побудовані на схожих принципах і навіть більш ефективні. М'яч найкоротшим маршрутом доправляється форвардам, а група футболістів з глибини вибігає під зворотний пас, або ж в боротьбу за відскок. Лейпциг забив 6 голів після контрвипадів – найкращий результат у Бундеслізі.

"Ми вже забили більше голів з контратак, ніж за весь минулий сезон, а також збільшили показники володіння м'ячем на декілька відсотків. У нас взагалі статистичні показники хороші, але потрібно вдосконалюватися", – резюмував взимку Нагельсманн. Він пообіцяв підготувати нову ігрову систему (окрім спорадичних 3-5-2) і покращити гру на флангах під час позиційних атак.

Ефективний контрпресинг і недоліки в обороні

Відразу після втрати м'яча "бики" вмикають контрпресинг. Компактне розміщення гравців при атаках дає змогу одному-двом футболістам миттєво створювати тиск на суперника з м'ячем. Форварди атакують з-за спини, хавбеки перекривають найближчі канали передач і не дають достатньо часу, щоб якісно перевести м'яч в іншу зону.

Лейпциг обороняється переважно в схемі 4-4-1-1 (4-2-3-1). Контролює центр і направляє атаки суперника на фланги, де по трігеру рухом Забітцера чи Форсберга починає пресингувати. Саксонці використовують проактивну оборону, уникають статичного низького блоку.

Захисники РБ реагують на зміщення атакувальних виконавців суперника в глибину. Зазвичай вдається перехопити м'яч чи спровокувати помилку, але коли не вдається – на ворота Гулачі через вільну зону проходить випад з гострим завершенням.

Якщо попереду в Лейпцига все в порядку, то над обороною ще потрібно працювати. "Ми мусимо додати в стабільності, надійніше захищатися та організованіше закривати фланги, звідки ми пропускаємо більшість атак", – каже Нагельсманн.

Є простір для прогресу на стандартах. Особливо біля власних воріт, де "бики" зависають у своїй структурі та не встигають реагувати на нестандартні розіграші. Головна сила Лейпцига під час подач – фізично потужні Дайо Упомекано та Юссуф Поульсен, а також Патрік Шик.

Зимова втрата, битва з Моурінью і надії на провал Баварії

Нагельсманн створив психологічно стійку команду, подібно ліверпульським "mentality monsters" Клоппа. Навіть коли план на гру невдалий, Лейпциг не розвалюється тотально. Баварія та Борусія возили "червоно-білих" у перших таймах, але ті витримували тиск і після тренерських коректив вирівнювали гру. РБ у цьому сезоні програв 3 матчі в усіх турнірах, достроково вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів і за останніх 8 турів втратив лише 2 очки у Бундеслізі.

У Саксонії ніхто не впадає в ейфорію, особливо тренер: "Поки що ми не готові стати чемпіоном. Наразі ми перші, бо інші команди не показали все, на що вони здатні". Дуже точно підмічено. За якістю виконавців Лейпциг не катастрофічно, але відчутно поступається прямим конкурентам. Глибина складу на рівні, є внутрішні резерви (відновилися Тайлер Адамс і Ханнес Вольф), проте не для боротьби на 3 фронти.

Зимове трансферне вікно не підсилило команду. Обов'язково дасться взнаки втрата Дієго Демме – один з ключових виконавців і лідерів роздягальні поїхав у Наполі втілювати свою і батькову мрію. Адамс і Хайдара можуть закрити його позицію, але навряд чи вони з перших матчів компенсують втрату Демме. Дієго входив щонайменше в топ-3 найкращих опорників Бундесліги, відмінно доповнював Конрада Лаймера у півзахисті, страхував партнерів і був метрономом позиційних атак.

Лейпцигу конче потрібне підсилення в задню лінію. Віллі Орбан і Ібраїма Конате травмовані, а без них захисників бракує навіть кількісно. Марсель Хальстенберг на лівому фланзі не має жодної альтернативи, в центрі виходять фулбек Лукас Клостерманн і опорник Штефан Ільзанкер. До того ж, на першого активно полюють багатші клуби, а австрієць просив продати себе для отримання ігрової практики перед зустріччю з Україною на Євро. Головною трансферною ціллю "биків" був захисник Монако Беньямін Хенрікс, однак переговори зайшли в глухий кут.

Вже у лютому на Лейпциг чекає пекельний календар – за 3 тижні доведеться зіграти проти прямих конкурентів у Бундеслізі (Гладбах, Баварія, Шальке), проти Айнтрахта в Кубку Німеччини та проти Тоттенхема в Лізі чемпіонів.

У дуелі зі "шпорами" важко виділити фаворита. РБ зараз збалансованіший і потужніший. Щоправда, Моурінью зрозумілими методами може позбавити Лейпциг козирів. Навіть не доведеться вигадувати нічого особливого: гібридна схема з трьома центрбеками на початковій стадії атак (проблемна для пресингу німців) і фірмові закидання Алдервейрельда в передню лінію в обхід всієї пресинг-структури Лейпцига. На щастя РБ, в 1/8 точно не зіграє Харрі Кейн, без якого проблеми в обороні не настільки страшні.

У 68% осінній чемпіон Бундесліги залишається на першому місці до фінішу. Головним фаворитом на трофей називають Баварію (відстає на 4 очки), яка зі зміною тренера перевтілилася. А Лейпциг буде першим, хто скористається невезінням Мюнхена чи ставкою чинного чемпіона на ЛЧ. Або ж можна самому безпомилково пройти друге коло. Юліан Нагельсманн каже простий рецепт: "Нам потрібне поєднання удачі та хорошої гри".

Сенсаційні лідери, космічний Лєвандовскі, гойдалки БД і австрійський страх за Україну – підсумки першого кола Бундесліги