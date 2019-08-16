Баварія нарешті програє чемпіонство? Хто з молодих тренерів проб'ється в єврокубки? Головні інтриги Бундесліги-2019/20

Борусія Д замахнеться на титул, Роберт Лєвандовскі не матиме рівних у бомбардирських перегонах, Марко Розе заведе Борусію М в еліту першості, а симпатичний Уніон повернеться в другий дивізіон. Про це та інше – в прев'ю Бундесліги від "Футбол 24".

Чи достатньо Баварія напартачила, щоб втратити титул?

Баварія виграла попередній чемпіонат на старому багажу – не завадила ні відсутність придбань, ні посередня кваліфікація Ніко Ковача. Керівництво клубу нібито усвідомило свої помилки, підготувало великі гроші на трансфери, але в підсумку знову бачимо провали.

Пішли багаторічні лідери Роббен і Рібері, а гідної заміни їм так і не знайдено – фланги атаки віддані на відкуп травматичним Коману та Гнабрі. Дежавю з минулого року: у 2018-му Баварія довго обирала між солідними тренерами, а мусила змиритися з Ковачем; тепер "ротен" бігали за Сане та Хадсоном-Одоєм, а мусили закрити дірку Перішічем. Виникла ситуація, коли головний тренер і довгоочікуваний новачок в атаку в унісон кажуть: "Ми знаємо, що не були в пріоритеті Баварії, а розглядалися запасними варіантами".

Не менш легковажним виглядає продаж Матса Хуммельса в дортмундську Борусію. Куплені за 115 мільйонів універсали Лукас Ернандес і Бенжамен Павар, безумовно, перспективні футболісти, але відпускати лідера оборони останніх років головному конкуренту – дуже дивне рішення. Баварія суттєво втрачає в досвіді, проблеми неодмінно виникнуть, якщо Жером Боатенг знову розгубить мотивацію (кілька місяців тому Улі Хьонесс говорив про його трансфер).

На заміну найкращому креативному баварцю попереднього сезону Хамесу Родрігесу не придбано нікого, прохання Роберта Лєвандовскі про гідний бекап у центр атаки проігноровано. Основа Баварії досі найсильніша в лізі, однак ширини складу для боротьби на 3 фронти не вистачає. Звичайно, все ще може змінитися до кінця літа (наприклад, оренда Коутінью неабияк покращить стан справ), однак поки що мюнхенські боси не заслужили на похвалу.

Немає у рекордмайстера й тренера, який би замаскував провали керівництва. Ніко Ковач за рік у Мюнхені трішки увібрався в пір'я, а влітку отримав класного асистента Гансі Фліка, але він все одно не переконав, що може керувати зірками світового рівня та привносити у гру цікаві ідеї. А запитувати з Ковача будуть значно більше – клуб позбувся його критиків (Хамес, Хуммельс, Рібері) і вперше купив рекомендованого ним гравця (Перішіч).

Так, у минулому сезоні Борусія Д серйозно перебрала очок завдяки удачі, а розрив у турнірній таблиці між командами мав бути значно більшим, ніж 2 очки. Так, Люсьєн Фавр погано долає кризові ситуації та не вірить у чемпіонство Дортмунда (публічно називає Баварію фаворитом). Однак Борусія дуже якісно підсилилася, скоротивши різницю в класі, тамтешні футболісти ментально готові кинути виклик.

Найкращий захисник ліги та дешеві зірки конкурентів – Борусія Д зразково витратила 100 млн і стала фаворитом Бундесліги

Хто з нових цікавих тренерів дасть результат в перший сезон?

Арсен Венгер декілька років тому називав АПЛ чемпіонатом світу серед тренерів – до сьогодні мало що змінилося. Серія А в міжсезоння запросила низку топів – італійський чемпіонат інтригує найбільше. Бундесліга зараз може лише мріяти про такі імена, як Юрген Клопп чи Антоніо Конте, однак німці не бояться довіряти молодим перспективним фахівцям. Проводячи паралелі зі словами Венгера, Бундеслігу можна назвати "молодіжним чемпіонатом світу серед тренерів". Розе, Нагельсманн, Кофельдт, Хюттер, Бос – за їхніми проєктами обов'язково потрібно стежити.

Майже всі клуби так званого upper middle класу змінили у міжсезоння головних тренерів. Недалеко втік Петер Бос, який півроку працює з Байєром, але його підопічні (й особливо новачки команди) зізнаються, що не до кінця призвичаїлися до особливих вимог голландця. Попереду в Бундеслізі захоплива боротьба за єврокубки, в якій важко виділити явних фаворитів.

РБ Лейцпиг призначив найперспективнішого німецького коуча Юліана Нагельсманна. 32-річному фахівцю доводиться перебудовувати команду на свій шалений футбол після прагматичного Ральфа Рангніка. На щастя, у нього є гнучкий склад з достатнім підбором молодих "голодних" футболістів. 3 сильні центрбеки, які в сезоні-18/19 були найнадійнішими в БЛ; фулбеки збірної Німеччини, яким в ролі латералів навіть комфортніше; збитий центр поля та різностороння атака. РБ повинен зберегти місце в Лізі чемпіонів, а у перспективі кількох років замахнутися на титул.

Гладбахська Борусія в бажанні прогресу запросила на тренерський місток системного Марко Розе, який заслужив крок вперед своєю роботою в Зальцбурзі. Контраст між Розе та Дітером Хеккінгом разючий, але футболісти відзначають, що їм подобається підхід нового наставника, що працювати стало цікавіше, що команда ожила після весняного провалу. Розе потрібно більше часу на прививання свого стилю, ніж його візаві, але на виході Борусія може стабільно закріпитися в топ-4.

БМ вихопила чинного чемпіона Австрії, а Вольфсбург – чинного віце-чемпіона. Олівер Гласнер виконав прекрасну роботу з ЛАСКом, а тепер йому пророчать велике майбутнє у Вольфсбурзі. Австрієць дуже швидко знайшов підхід до нової команди. На передсезонних зборах він не програв жодного з 8 матчів, через що німецькі експерти сміливо прогнозують йому зону Ліги чемпіонів вже в перший сезон.

Шальке очолив найкращий друг Юргена Клоппа Давід Вагнер. Перед ним стоїть складне завдання – реанімувати "кобальтових" після провального року. Вагнеру не доведеться нічого перебудовувати, адже він прийшов фактично на руїни. Умови роботи у Гельзенкірхені досить складні: багато незадоволених гравців (зокрема, Євген Коноплянка), яких клуб ще не продав, скандал на фоні расистських заяв очільника клубу, розчаровані вболівальники. Однак новий тренер показав свою "сильну руку", призначивши капітаном команди 22-річного воротаря Александра Нюбеля, котрий не хоче підписувати з Шальке новий контракт. Повернення команди в середину турнірки буде успіхом для Вагнера в перший сезон.

Сюди ж можемо віднести Герту. Берлінці в останні роки не претендували на Лігу чемпіонів, але з приходом інвестора Ларса Віндхорста амбіції клубу виросли. Керівництво зробило ставку на Анте Човіча, для якого відразу здійснили рекордний трансфер – Доді Люкебакіо. Футболісти Герти у пресі відзначають, що тренувальний процес Човіча, у повірнянні з роботою Паля Дардаї, кардинально відрізняється. Чекаємо покращення результатів і стабільності – у сезоні-18/19 ударний старт змінився спадом.

На заміну Нагельсманну в Хоффенхайм прийшов Альфред Схрьодер, який відіграв не останню роль у торішньому прориві Аякса (був асистентом Тен Хага, відповідав на тактику). Схрьодер вже працював у Хоффе (2015-2017), знайомий з багатьма футболістами та місцевими порядками. Втім, він зіткнеться з іншою проблемою. Про неї – нижче.

Як середняки впораються з втратою ключових гравців?

Хоффенхайм продав футболістів на 111 мільйонів євро. Жоелінгтон, Керем Демірбай, Ніко Шульц були ключовими гравцями команди, Надім Амірі – одним з головних талантів. ТШГ дотримує слово перед своїми футболістами, відпускаючи їх в елітніші клуби для прогресу, але при цьому сам випадає з боротьби за високі позиції. Тренерський штаб будуватиме команду з недосвідчених новачків (Сков, Самассеку) та десятка тих, хто повернувся з оренди (Гріфо, Цубер, Акпогума, Нордвейт і тд). Така трансферна кампанія не вселяє оптимізму.

Айнтрахт розвалив своє грандіозне атакувальне тріо Аллє-Ребіч-Йовіч. Лука за 60 мільйонів поїхав у Реал, а Себастьян – за 40 млн у Вест Хем. Прекрасний бізнес від франкфуртців, якщо не враховувати, що поряд з Ребічем залишилися посередній Пасьєнсія та "зелений" Йовеліч. Старт сезону у кваліфікації ЛЄ та Кубку Німеччини вдався результативним, але чи зуміють Ребіч і Костіч вдвох витягнути атаку в Бундеслізі – питання.

Борусія Д "обікрала" Борусію М і Байєр, заплативши за Торгана Азара та Юліана Брандта по 25 мільйонів євро – смішні на сьогодні гроші. Дуже цікаво, якими будуть команди без своїх зірок. Байєр компенсував втрату Брандта придбаннями Амірі та Демірбая, однак їм поки що важко замінити Юліана, котрий навесні був уособленням футболу Петера Боса. Лише на таланті Кая Гавертца далеко не виїдеш.

Фортуна залишилася без двох найкращих бомбардирів – Беніто Раман (10 голів + 4 асисти) перейшов у Шальке, а Доді Люкебакіо (10 голів + 3 асисти) повернувся в Уотфорд і тоді відправився у Герту. Після таких втрат виліт Дюссельдорфа в Другу Бундеслігу не стане сенсацією. Майнц за 25 мільйонів продав у Евертон наріжний камінь свого півзахисту – Жана-Філіппа Гбамена.

Хто з новачків збереже прописку?

Падерборн і Уніон відверто програють у класі майже всім клубам елітного дивізіону – і підбір футболістів слабенький, і фінансові можливості скромні, і тренери дебютують на такому рівні. Їм прогнозують миттєве повернення в Другу Бундеслігу. Якщо хтось з них зуміє зберегти прописку – це буде несподіванка. Тому насолоджуйтеся колоритом Штадіону ан дер Альтен Фьорштерай, поки є можливість.

У Кельна більше шансів: сильніший склад, хороше підсилення опорної зони з-за кордону, футболісти рівня Йонаса Гектора (гравець збірної Німеччини) та Антоні Модеста (забивав 25 голів у Бундеслізі за сезон). Фініш у межах 12-15 місця – цілком посильне завдання для "цапів".

Растаман, "новий Йовіч" і той, хто виграв від кризи Коно. 8 талантів Бундесліги, які можуть стати відкриттям сезону