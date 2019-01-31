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Англійські та американські таланти рвуться в Бундеслігу – Санчо та Пулішіч показали зразковий приклад

09:00 754 Читать на русском
Англійські та американські таланти рвуться в Бундеслігу – Санчо та Пулішіч показали зразковий приклад
Джейдон Санчо та Крістіан Пулішіч
r.savriy Роман Саврій

Німецькі клуби довірою та ризиком приваблюють юних футболістів з Англії та США. Розповідаємо про унікальну ситуацію.

Бундесліга – найкращий чемпіонат для молодих талантів. Доведено англійськими та американськими гравцями. Сюди їдуть найперспективніші тінейджери з США та просяться топові випускники академій Туманного Альбіону. У поточному сезоні англомовні хлопці виступами в Німеччині змусили про себе говорити.

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Санчо продемонстрував, що пропонує Бундесліга

Головною зіркою вищезгаданої компанії є Джейдон Санчо. Його історія цікава і не банальна. У 17 років відмовився їхати з Манчестер Сіті у літнє турне і продовжувати контракт, адже Гвардіола хоч і був вражений грою Джейдона, але шанс у головній команді не гарантував. Гарантувала дортмундська Борусія, яка влітку 2017-го не пошкодувала 8 мільйонів фунтів за таланта. Пеп дещо образився і сказав, що Сіті зробив усе можливе, аби зберегти Санчо. Проте того не переконала навіть найбільша зарплата в академії – вінгер поїхав за новими викликами.

Півроку пішло на адаптацію до німецького футболу, після чого хлопець почав грати у Бундеслізі. У 17 років! Санчо вистачило декілька місяців сезону-2018/19, щоб підняти свою трансферну вартість в 10 разів і прогриміти на всю Європу. І що зробив юнак? Підписав новий контракт з Борусією, бо відчував, наскільки йому довіряють.

До речі, Люсьєн Фавр перші шанси давав Джейдону з лави запасних, але перфоманси англійця були настільки вражаючими, що незабаром Крістіану Пулішічу вже не було місця в основі. Футбол Фавра ідеально підходить реактивному та технічному Санчо. Поза полем до нього також знайшли індивідуальний підхід, завдяки чому нівелювали проблеми з дисципліною і виховали лояного до клубу гравця.

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Джейдон у цьому сезоні: гравець основи головного претендента на чемпіонство у Бундеслізі, другий найкращий асистент у топ-5 лігах після Мессі та Азара (9 гольових пасів), автор найбільшої кількості створених моментів серед тінейджерів (34), футболіст збірної Англії й адресат численних компліментів в різноманітних аналітичних статтях.

Для порівняння поглянемо на досягнення найрозкрученішого з юнаків Ман Сіті у поточному сезоні – 18-річного Філа Фодена: 0 матчів в основі "містян" в АПЛ, ігровий час у кубках і "порожня" похвала Гвардіоли. Контраст помітний. Не такого розвитку кар'єри хотів Санчо. І не прогадав.

Взаємовигідна співпраця з англійцями

Згодом класно увірвався в Бундеслігу друг Санчо – орендований Хоффенхаймом у Арсенала Різ Нельсон. Саме порада Джейдона спонукала френда на німецький напрямок розвитку кар'єри в серпні 2018-го. Нельсон поки що відіграє не настільки важливу роль у команді, але й ситуація в нього складніша. Різ не мав часу на адаптацію до особливого футболу Юліана Нагельсманна – на нього розраховували з перших днів. Втім, це не завадило хлопцю заявити про себе – 6 голів у Бундеслізі.

У Німеччині Нельсона, Санчо та інших англійців вважають знахідками – місцеві молоді футболісти не демонструють такого креативу. Тому тут по максимуму використовують навіть орендованих, паралельно працюючи на свій імідж. Англійська система підготовки зараз нічим не поступається німецькій. Робота скаутів – також. От тільки топ-клуби Бундесліги готові відразу робити ставку на юний талант, а в топ-клубах Англії потрібно висидіти за спиною багатомільйонних зірок без жодної конкретики.

Бундесліга ніколи не була популярним варіантом для англійських гравців. Донедавна їх в цьому чемпіонаті можна було порахувати на пальцях, але тепер ситуація змінюється. Німеччина виграла молодіжний ЧЄ-2017: в наступному сезоні юні німці зіграли в Бундеслізі біля тисячі хвилин, а юні англійці в АПЛ – в 5 разів менше.

Пішла перша хвиля міграції, більшість в оренду – така собі проба грунту. Вибух Санчо розрекламував Бундеслігу серед футболістів на островах ще сильніше. Амбітна британська молодь сміливо відмовляється від контрактів на батьківщині, адже в Німеччині отримує гарантії ігрового часу, яких ніхто не дає в АПЛ.

Найсвіжіший приклад – Раббі Матондо, який вирішив не маринуватися в молодіжці Ман Сіті та реалізувати свій потенціал у Шальке. Перехід за понад 10 мільйонів євро щойно узгодили – гельзенкірхенський клуб не боїться стільки інвестувати в 18-річного виконавця. Матондо може вже незабаром отримати ігровий час в основній команді – проблеми "кнаппен" на флангах атаки величезні. Скільки часу довелося б чекати принаймні кубкових хвилин на Етіхаді?

Ще є Каллум Хадсон-Одой, за якого Баварія готова викласти понад 35 мільйонів фунтів. Заважає лише небажання Челсі продавати, але Каллум вперто налаштований не продовжувати контракт і піти. По суті, він ще не заявив про себе на топ-рівні, однак зараз контекст (трансфер молодого англійця в Бундеслігу мусить вистрелити) спричиняє серйозний резонанс у пресі та великі відступні.

Борусія М запросила Кінана Беннетса, ще раніше в 17 років з Крістал Пелас приїхав Мандела Егбо, пам'ятаємо і шанс у першій команді "жеребців" для орендованого Ріса Оксфорда. РБ Лейпциг непогано розкрив за півроку Лукмана Адемола, а сьогодні візьме в аналогічну оренду проспекта Арсенала Еміля Сміта-Роу. Інший "канонір" Едді Нкетіа на шляху до Аугсбурга. Спостерігаємо вже вплив прогресу Різа Нельсона на політику лондонців.

Америка – приплив талантів, які вистрілюють

За успіхами англійців залишається в тіні інший глобальний прорив німецьких скаутів – ринок Північної Америки. Складові привабливості Бундесліги для футболістів все ті ж, а рекрутувати з-за океану навіть простіше. Гравці з мріями про зіркову кар'єру не можуть залишатися в Новому світі, там шанс пройти до вершини мізерний.

Найяскравіший з вихованих у Бундеслізі американців – Крістіан Пулішіч. Індивідуальний підхід Борусії поза полем, довіра Томаса Тухеля, який відмінно інтегрував молодого виконавця у свій футбол. На виході Пулішіч ще до 20 років став лідером збірної США, приніс Дортмунду багато користі, а клуб заробив хороші гроші.

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За схожим сценарієм могла розвинутися кар'єра іншого тінейджера з США Хаджі Райта, однак скаути Борусії вирішили, що він не достатньо сильний. Натомість форварда підхопив Шальке – у цьому сезоні 20-річний Райт вже отримує хвилини в Бундеслізі та забиває.

По "синю" сторону рурських барикад грає і найкращий друг Пулішіча Вестон Маккенні. Хлопець відмовився від стипендії в США та захоплень американським футболом. Вирішив будувати соккерну кар'єру в Європі. Доменіко Тедеско зробив з Вестона головного універсала Бундесліги, який виходить у цьому сезоні від центра оборони до вістря атаки. Один із найкращих у кризовому колективі Коноплянки.

18-річний Джош Сарджент забив за Вердер першим дотиком у Бундеслізі в грудні минулого року. 19-річний зимовий новачок РБ Лейпциг Тайлер Адамс дебютував за "биків" цього вікенду і відразу став найкращим футболістом туру, видавши проти Фортуни дивовижні статистичні показники. Щоправда, ситуація Адамса особлива – це продукт системи Ред Булл, якого з Нью-Йорка витягнув його екс-тренер Джессі Марш.

У Бундеслізі-2018/19 забили 8 представників США – половині з них 20 і менше років.

Баварія за 10 мільйонів підписала Альфонсо Девіса – канадця з бідної африканської сім'ї. Той відразу показав класну роботу на тренуваннях і у 18 років вийшов на поле в Бундеслізі, ставши 7-м наймолодшим дебютантом Баварії в ХХІ столітті. Девіс має стати заміною "Робері" та конкурувати з Команом і Гнабрі за основу вже з літа.

В усіх різні обставини. У виборі Пулішіча вирішальну роль зіграла робота в структурі Борусії для тата, а Маккенні навпаки пішов проти волі батьків, які хотіли, щоб він вчився в університеті США. Сарджент прибув у Вердер перспективним гравцем з успіхами лише на юнацькому рівні, а Девіса придбали в статусі головного таланта МЛС. Райт доводив кваліфікацію в оренді, а Адамса відразу ставлять в старт РБ. Однак всі вони переїжджали в Німеччину з впевненістю, що свій шанс на найвищому рівні неодмінно отримають.

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