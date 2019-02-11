Зінченко та Манчестер Сіті розірвали Челсі, чорний лютий для Барселони, скандальне дербі Мадрида: підсумки євровікенду

"Футбол 24" традиційно підсумовує головні події вихідних у європейському футболі. Неймовірна звитяга Манчестер Сіті із Зінченком, втрата очок Барселоною та традиційні бонуси – все це в нашому матеріалі.

Англія: феєрія Зінченка та Манчестер Сіті проти Челсі, чергова перемога Манчестер Юнайтед

26 тур АПЛ ознаменувався принциповим протистоянням у Манчестері, де місцевий Сіті приймав Челсі. Господарі здобули на диво легку перемогу – у ворота Кепи влетіло цілих 6 м'ячів. Могло бути й більше, але Агуеро неймовірним чином не влучив у порожню рамку буквально з кількох метрів.

Втім, аргентинець навряд чи сумує з цього приводу – в його активі хет-трик, який дозволив Серхіо наздогнати Алана Ширера за цим показником. Також пристойний матч провели Рахім Стерлінг, який оформив дубль, та наш Олександр Зінченко. Українець вперше в матчі Манчестер Сіті відзначився одразу двома результативними діями – спершу віддав гольову передачу на Агуеро. а в кінці зустрічі виклав ідеальний пас на Стерлінга. Не дивно, що Зінченко отримав високі оцінки за свою гру від англійських ЗМІ.

"Зінченко відплатив Гвардіолі за довіру", – високі оцінки українця за матч з Челсі, який став найкращим для нього в АПЛ

Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті повернув собі першу позицію в чемпіонаті, випереджаючи Ліверпуль за додатковими показниками. Проте не варто забувати, що мерсисайдці провели на матч менше. А от Челсі відверто розчарував. Мауріціо Саррі нічим не зміг здивувати свого опонента, зазнавши закономірного фіаско. Італієць настільки засмутився, що навіть не потиснув руку Гвардіолі по завершенні поєдинку.

Ліверпуль у свою чергу переміг вперше за 3 матчі. Підопічні Юргена Клоппа розгромили Борнмут та продовжують йти нога в ногу з "містянами". Також чергові 3 очки здобули інші лідери – Тоттенхем, Манчестер Юнайтед та Арсенал.

"Шпори" не без проблем здолали кризовий Лестер. Допоміг Уго Льоріс, який потягнув пенальті від Джеймі Варді. Після цього Тоттенхем заграв розкутіше та довів поєдинок до перемоги. Підопічні Почеттіно продовжують погоню за лідерами, а МЮ, який йде 4-м, лондонці випереджають на 8 очок.

Манчестер Юнайтед розгромив Фулхем – красиві голи в активі Поля Погба та Антоні Марсьяля. Манкуніанці зберегли свої позиції в топ-4 – якби вони так грали з початку сезону, то однозначно боролись би за щось більше, ніж путівка в Лігу чемпіонів. Арсенал не відстає – "каноніри" мінімально здолали Хаддерсфілд та продовжують гонку за ЛЧ.

Іспанія: Реал не без скандалу тріумфує в дербі та наблизився до Барселони

Центральним матчем 23 туру Прімери стало мадридське дербі. Реал, який перебуває у кращій формі, здолав Атлетіко з рахунком 3:1. Поєдинок не обійшовся без скандалу – арбітр двічі приймав рішення не на користь "матрацників", зокрема не зарахував гол Морати та призначив пенальті у ворота Атлетіко за фол, який був за межами штрафного. Крім того, в одному з епізоді рефері не призначив 11-метровий вже у ворота Реала, хоча мав для цього підстави. Заради справедливості варто відзначити, що гол Атлетіко також не можна було зараховувати через порушення правил.

Атлетіко – Реал – 1:3 – відео голів та огляд матчу

В підсумку дуель друзів завершилась перемогою Соларі. Реал обійшов Атлетіко та став головним переслідувачем Барселони.

Барселона втратила очки у другому матчі поспіль. Після нічиєї з Валенсією команда Ернесто Вальверде оступилась і в Більбао, не зумівши забити в матчі чемпіонату вперше з лютого 2018 року. Тепер Реал та "блаугаранас" розділяють лише 6 очок – ніщо, враховуючи майбутнє Ель Класіко на Бернабеу. Воістину, лютий – чорний місяць для Барселони останніми роками. Безвиграшна серія каталонців у всіх турнірах налічує вже 3 поєдинки.

Серед інших матчів варто відзначити камбек Севільї в поєдинку проти Ейбара, а також несподівану розгромну перемогу Леганеса над Бетісом. Українці Андрій Лунін та Василь Кравець участі в поєдинку не брали.

Німеччина: Борусія Д феєрично втрачає перемогу та підпускає Баварію

За підсумками 23 туру Бундесліги Баварія скоротила відставання від Борусії Д до 5 очок. У цьому винні виключно самі дортмундці – не можна втрачати перемогу, маючи перевагу в 3 голи за 15 хвилин до кінця матчу. Хоффенхайм зумів здійснити шикарний камбек та допоміг Баварії підібратись вже на 5 очок. Схоже, Борусія переживає певну кризу – команда Люсьєна Фавра не може перемогти у 2 матчах Бундесліги поспіль, а також вилетіла з Кубка Німеччини.

Борусія Д – Хоффенхайм – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Баварія впевнено розібралась з Шальке Євгена Коноплянки. Українець вийшов у стартовому складі та провів на полі всі 90 хвилин, проте не допоміг своїй команді уникнути поразки.

Також варто відзначити домашнє фіаско Борусії М, яка вдома несподівано програла Герті з рахунком 0:3. Після цієї невдачі гладбахці пропустили Баварію на 2 позицію чемпіонату.

Суперник Шахтаря Айнтрахт Франкфурт розійшовся миром з РБ Лейпциг та зберіг 5 сходинку в таблиці. Нагадаємо, вже цього тижня у Харкові Шахтар прийматиме Айнтрахт в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Матч пройде 14 лютого.

Італія: Ювентус знову відірвався від Наполі

Ювентус у 23 турі Серії А легко розгромив Сассуоло. Роналду долучився до всіх трьох забитих м'ячів, проте цього Кріштіану виявилось замало – в одному з епізодів португалець відверто "вирубив" Самі Хедіру. За підсумками туру Юве збільшив відрив від Наполі вже до 11 очок, адже команда Карло Анчелотті на виїзді не змогла подужати Фіорентину.

Продовжується гонка за Лігу чемпіонів. На 4 позицію претендують одразу 4 команди – Мілан (39 очок), Аталанта, Рома та Лаціо (в усіх – по 38). Дещо попереду Інтер – 43 пункти.

У звітному турі всі вказані команди здобули по 3 очки. Вочевидь, битва за Лігу чемпіонів залишиться найбільшою інтригою Серії А аж до завершення сезону, адже про боротьбу за Скудетто годі й мріяти.

Кшиштоф Пйонтек знову забив за Мілан – в активі поляка 4 м'ячі у останніх 3-х поєдинках.

Гол тижня

Найкрасивіший гол вікенду, на нашу думку, забив Серхіо Агуеро у ворота Челсі. Після пасу Олександра Зінченка аргентинець дальнім ударом вразив дальню "дев'ятку" воріт Кепи.

Камбек туру

Попри весь героїзм Хоффенхайма, який врятував нічию в матчі проти Борусії Д, віддамо титул найбільш вольової команди тижня Астон Віллі. Команда до 82-ї хвилини "горіла" 0:3, проте не опустила рук та у компенсований арбітром час вирвала нічию. Саме за подібний характер ми і любимо футбол. Браво!

Астон Вілла врятувала нічию, поступаючись 0:3 на 82-й хвилині – претендент на камбек року