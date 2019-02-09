Атлетіко – Реал – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Атлетіко програв Реалу в домашньому мадридському дербі в рамках 23-го туру чемпіонату Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу Атлетіко – Реал Мадрид.

Іспанія. Прімера, 23-й тур

Атлетіко – Реал – 1:3

Голи: Грізманн, 25 – Каземіро, 16, Рамос, 42 (пен.), Бейл, 74

Вилучення: Партей, 80

Реал несподівано без особливих проблем обіграв Атлетіко, здобувши першу перемогу на Ванда Метрополітано.

Реал бив Атлетіко в дербі та вийшов на 2-е місце завдяки суперголу, VAR і суддям

Перемога над Атлетіко стала для Реала 5-ю поспіль в Ла Лізі. Тепер мадридці відстають від Барселони всього на 5 очок та випереджають "матрацників" на один пункт, але в каталонців ще є виїзна гра з Атлетіком у запасі.