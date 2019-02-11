"Зінченко відплатив Гвардіолі за довіру", – високі оцінки українця за матч з Челсі, який став найкращим для нього в АПЛ

Олександр Зінченко відмінно провів центральний матч 26 туру АПЛ Манчестер Сіті – Челсі, у якому його команда розбила суперника з рахунком 6:0. Реакція ЗМІ на гру хавбека збірної України – в нашому матеріалі.

Олександр Зінченко вперше у 2019 році вийшов на поле в поєдинку Прем'єр-ліги. До цього в активі 22-річного українця були лише 2 матчі Кубка ліги проти Бертона (в одному з яких Зінченко забив дебютний гол за Манчестер Сіті), а також поєдинок Кубка Англії проти Ротерхема.

Манчестер Сіті – Челсі – 6:0 – відео голів та огляд матчу

І от Хосеп Гвардіола доволі несподівано вирішив дати шанс Зінченку в матчі проти Челсі, який став центральним у 26 турі Прем'єр-ліги. Навряд чи українець розчарував наставника – вперше у своїй англійській кар'єрі Сашко відзначився одразу двома результативними діями. Спочатку Зінченко скинув м'яч на Агуеро, який феноменальним ударом забив другий гол у матчі, а під завісу поєдинку асистував Стерлінгу, після чого той поставив крапку в зустрічі.

Зінченко діяв на вже звичній для себе позиції лівого захисника, зрідка зміщуючись в центр. Олександр отримав оцінку 8.1 від порталу SofaScore – найкращий бал серед захисників та третя оцінка як в складі Ман Сіті, так в цілому серед усіх учасників поєдинку.

Українець діяв доволі впевнено, особливо на рівні іменитого суперника. Окрім двох гольових передач, в кінцівці матчу Зінченко міг і сам забивати, проте захисник та Кепа зуміли випередити Олександра. Крім того, вже в дебюті матчу він не побоявся здійснити рейд лівим флангом через півполя, чого явно не очікували футболісти Челсі. Чи не найкращий поєдинок Зінченка на Туманному Альбіоні.

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Також 22-річний українець виграв 7 єдиноборств з 12-ти та жодного разу не сфолив проти суперника. Варто відзначити дриблінг Олександра – 2 спроби з 3-х стали вдалими. Нарешті українець відіграв вдало і у захисті – одне перехоплення, один заблокований удар. Крім того, Зінченко не втрачав позицію, на відміну від попередніх матчів.

Точність передач Зінченка склала 92% – чудовий показник. Всього українець віддав 65 пасів – дещо менше, ніж зазвичай, але варто зробити суттєву поправку на рівень суперника, адже до цього Зінченко виходив проти куди слабших опонентів. Обидва навіси у штрафний майданчик виявились неточними, а от з довгими передачами ситуація краща – 2 точних з двох.

WhoScored поставив Зінченку ще вищу оцінку – 8.7. Це також третій результат на дві команди – кращими були лише Агуеро та Стерлінг.

Партнери відчули впевненість Зінченка та частіше грали через його фланг – 51% атак Сіті пройшли саме зліва, тоді як справа – лише 26%. У свою чергу Челсі через свій правий фланг атакував у 31% випадків – через протилежний 39%. Безпосередній опонент Зінченка Педро провів на полі 65 хвилин, після чого був замінений на Лофтус-Чіка.

Squawka оцінила гру Зінченка "сімкою" – стільки ж отримали Едерсон, Де Брюйне, Гюндоган та Фернандінью. Видання оцінило Олександра найвище серед усіх захисників "містян". "Не виглядав неприродно зліва. Добре атакував у першому таймі, став причетним до двох голів Агуеро та віддав класний асист на Стерлінга. Вніс вагомий вклад у захисні дії команди", – так відгукуються журналісти про гру Зінченка.

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Ресурс City Watch поставив українцю 8. "Вибір Гвардіоли на позиції лівого захисника змусив підняти брови, позаяк юнак вже демонстрував слабкі місця в грі у захисті. Проте Зінченко відплатив тренеру за довіру надійною грою та обнадійливою ефективністю.

Оскільки його рідна позиція – хавбек, то Зінченко не відчуває комплексів при володінні м'ячем. Зіграв одну з вирішальних ролей у домінуванні Ман Сіті. Швидка перепасовка з Агуеро призвела до божественного м'яча аргентинця, а в кінці поєдинку Зінченко виклав пас на Стерлінга, наче на тарілці. Також пристойно діяв у захисті", – видання насипало компліментів футболісту збірної України.

Manchester Evening News: "Дивний вибір Гвардіоли, але він виправдав себе. Його атакувальні дії обмежували аналогічні спроби Челсі, а в захисті цього разу Зінченко діяв безпомилково". Оцінка 8.

Від BBC Зінченко отримав оцінку 6.88 – середній бал у команді. Вище оцінили Ляпорта, Фернандінью, Гюндогана та всіх атакувальних гравців, які вийшли у старті.

До слова, цей матч став вже 4-м для Зінченка в поточному розіграші Прем'єр-ліги. Якшо українець проведе ще один поєдинок, а Сіті за підсумками сезону зможе захистити титул, то півзахисник збірної України отримає вже другу чемпіонську медаль, тим самим перевершить Олега Лужного, який у складі Арсенала лише раз ставав чемпіоном Англії.

Всього ж в поточному сезоні Зінченко набрав вже 5 балів за системою "гол+пас" – 1 гол та 4 результативні передачі в усіх турнірах.

Хто знає, можливо, впевнена гра українця змусить Гвардіолу дати шанс Зінченку і в наступних поєдинках? Найближчими суперниками Манчестер Сіті стануть Ньюпорт Каунті в рамках Кубка Англії та... Шальке Євгена Коноплянки у Лізі чемпіонів.

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