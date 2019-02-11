Роналду ледь не вбив Хедіру – курйозне відео дня

Кріштіану Роналду та Самі Хедіра / фото із соцмереж

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду випадково влучив м'ячем в голову своєму одноклубникові Самі Хедірі в матчі 23-го туру Серії А проти Сассуоло.

Португалець надто емоційно відреагував на потрапляння м'яча собі в руку і найпотужнішим ударом ледь не відправив Хедіру в нокаут. Природно, ненавмисно, але отримав німець пристойно.

Сассуоло – Ювентус – 0:3 – відео голів та огляд матчу

В нинішньому сезоні Роналду провів в Серії А 23 матчі, в яких забив 18 голів та віддав 7 результативних передач.