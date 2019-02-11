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Роналду ледь не вбив Хедіру – курйозне відео дня

06:31 341 Читать на русском
Роналду ледь не вбив Хедіру – курйозне відео дня
Кріштіану Роналду та Самі Хедіра / фото із соцмереж

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду випадково влучив м'ячем в голову своєму одноклубникові Самі Хедірі в матчі 23-го туру Серії А проти Сассуоло.

Португалець надто емоційно відреагував на потрапляння м'яча собі в руку і найпотужнішим ударом ледь не відправив Хедіру в нокаут. Природно, ненавмисно, але отримав німець пристойно.

Сассуоло – Ювентус – 0:3 – відео голів та огляд матчу

В нинішньому сезоні Роналду провів в Серії А 23 матчі, в яких забив 18 голів та віддав 7 результативних передач.

Італія23 турЧітта дель Трікольоре (Реджо-нель-Емілія)

Сассуоло - Ювентус: Неділя 10 лютого 2019

Сассуоло
Матч завершено
0 : 3
Ювентус
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