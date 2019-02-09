toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕМІЛІАНО САЛА ДИНАМО - ВОЛЕРЕНГА ФУЛХЕМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АТЛЕТІКО - РЕАЛ МАДРИД

Астон Вілла врятувала нічию, поступаючись 0:3 на 82-й хвилині – претендент на камбек року

12:35 3247 Читать на русском
Астон Вілла врятувала нічию, поступаючись 0:3 на 82-й хвилині – претендент на камбек року
Астон Вілла здійснила класний камбек / фото: ФК Астон Вілла

Астон Вілла та Шеффілд Юнайтед видали справжній трилер у 31 турі Чемпіоншипу.

Чемпіоншип, 31 тур

Астон Вілла – Шеффілд Юнайтед – 3:3

Голи: Мінгс, 82, Абрахам, 86, Грін, 90+4 – Шарп, 11, 53, 62

Мадридське дербі, Коноплянка проти Баварії, шанс на помсту для Гвардіоли: топ-5 матчів євровікенду

31 тур англійського Чемпіоншипу подарував шикарний камбек в матчі Астон Вілла – Шеффілд Юнайтед. Завдяки хет-трику Біллі Шарпа гості вели з рахунком 3:0 до 82-ї хвилини, проте в ендшпілі зустрічі господарі забили одразу тричі та феєрично врятували нічию.

Нагадаємо, Астон Вілла, яка є переможцем Кубка чемпіонів-1982, за підсумками сезону 2015/16 вилетіла в Чемпіоншип. Після 31 туру команда посідає 8 позицію, Шеффілд Юнайтед – третій.

Найкращі камбеки плей-офф Ліги чемпіонів

Теги
Відеоновини Англія Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед Чемпіоншип Астон Вілла Астон Вілла
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
15
хв
Ліверпуль
17:00
Борнмут
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук